Moi Gómez apunta a Europa

El centrocampista del Villarreal Moi Gómez analizó este jueves la situación del equipo castellonense y aseguró que están “trabajando bien y con ganas de empezar” el campeonato, en el que reconoció que aspiran a “alcanzar una plaza en los puestos europeos”.



Para el centrocampista alicantino, el Villarreal cuenta con “una plantilla de calidad para pelear por esas plazas”, por lo que afrontan estos once partidos “conscientes de la importancia que tienen”.



También aseguró que todos los jugadores están “bien y trabajando para llegar lo mejor posible al primer partido” y que son conscientes de que “en esta recta final todos los jugadores son necesarios y eso hace que todos debamos estar preparados y al mejor nivel posible”.



En ese sentido, Moi Gómez considera que "la exigencia va a ser importante” y que el equipo “es consciente de lo que debe mejorar”.



“En este regreso debemos ser el mismo equipo, ya que hemos trabajado en el confinamiento, no hemos parado para nada y hemos hecho lo que nos ha mandado el preparador físico. Además hemos analizado las cosas que hacemos bien y las que no, con la idea de ser un Villarreal como el de antes y mejorado", añadió.



Gómez explicó que poder trabajar todos juntos y hacer ya partidos les hace “ver ya las cosas diferentes” y que permite “preparar mejor los partidos que están por llegar”.



El futbolista del Villarreal añadió que ya están “analizando al rival y trabajando de cara al partido con el Celta”, un duelo que calificó “muy difícil” y “raro" al jugarse sin público en las gradas.



También indicó que afrontan la reanudación liguera con “la mentalidad de ir partido a partido” y que deben “dar un plus en estos once partidos finales”.



Por último, y preguntado por el regreso de Bruno Soriano al fútbol tras su larga lesión, apuntó que es un jugador "muy importante" para el equipo. "Se encuentra bien, poco a poco se siente mejor y con buenas sensaciones. Ojalá se encuentre pronto al 100%, ya que sería un jugador que nos daría muchísimo”, concluyó.