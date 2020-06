El Deportivo apela a la prudencia y no pedirá el regreso del público

Tras el anuncio del Celta de Vigo, que ha pedido a la Xunta de Galicia autorización para jugar sus partidos en Balaídos con público, el Deportivo ha dado su punto de vista. Según cuentan a esta emisora desde la presidencia blanquiazul, el Deportivo no actuará hasta que la autoridad sanitaria, la Liga y el gobierno den luz verde y con un protocolo claro sobre el regreso de los aficionados a los estadios con aforo reducido. Siguen la línea desde el club celeste de equipos como el Real Oviedo o el Las Palmas, algo que desde A Coruña se entiende que no tiene demasiado recorrido.

El presidente del Deportivo, Fernando Vidal, no se mueve ni una coma de lo que contamos este martes en Coruña Deportiva. El club descarta por completo jugar con público las primeras jornadas y creen que es algo inviable ahora mismo. Sostienen desde el Deportivo que no hay que olvidar los miles de muertos en España y no quieren ser partícipes en el Dépor de un posible rebrote y poner en peligro la salud de sus aficionados, que para ellos, aseguran, es lo más importante. El club coruñés cree que la salud pública es algo lo "suficientemente serio e importante, como para actual al margen de las autoridades sanitarias".

También dejan entrever a esta emisora la existencia de un enfado con el Celta por no haber hecho este movimiento de manera conjunta con el resto de equipos gallegos para "no ir cada uno por su cuenta", añaden. "Nosotros estaríamos encantados como club puntero en masa social de Galicia, a abrir las puertas de Riazor a nuestra gente, pero ahora mismo la Salud está por encima de nuestros deseos", aclaran desde el Deportivo fuentes consultadas por Radio Coruña Cadena SER.

La Xunta rechaza la petición del Celta

En consonancia con la opinión del Deportivo, la Xunta de Galicia ha contestado ya al club vigués en un comunicado este mediodía.

"A día de hoy aún no se sabe qué Comunidades Autónomas estarán en fase 3 ni cuáles serán las competencias que se les atribuyan, por lo que es precipitado adelantar acontecimientos. En todo caso, en el fútbol profesional debe primar la homogeneidad en la toma de medidas, al tratarse de una competición de ámbito nacional. Entendemos que habrá un posicionamiento por parte del Gobierno del Estado que marque las líneas generales a todo el territorio nacional. No tiene sentido autorizar un partido con público en Galicia, y no hacerlo en Cataluña o Andalucía, o viceversa. La competición debe salvaguardarse por igual, en todo el territorio nacional", aseguran desde la Secretaría Xeral para o deporte.