Valín: "Es un mes a vida o muerte"

Jorge Valín, lateral derecho del Deportivo, ha explicado que para su equipo lo que resta de temporada será "un mes a vida o muerte", ya que se jugarán la permanencia en LaLiga SmartBank. ,"Veo al equipo muy ilusionado, con muchas ganas de que empiece. El factor mental va a ser importante porque hay partidos cada tres días y no podemos caer en lamentaciones si perdemos o en relajación si ganamos. Es un mes a vida o muerte, para ganar todos los puntos posibles", comentó en

"Veo al equipo muy ilusionado, con muchas ganas de que empiece. El factor mental va a ser importante porque hay partidos cada tres días y no podemos caer en lamentaciones si perdemos o en relajación si ganamos. Es un mes a vida o muerte, para ganar todos los puntos posibles", comentó en una rueda de prensa telemática.

El futbolista, que tiene ficha del filial y está trabajando con el primer equipo, con el que debutó esta temporada en LaLiga, advirtió de que los equipos que tengan "problemas de lesiones lo van a pasar mal" y valoró positivamente el hecho de contar con "una plantilla muy amplia".

Como canterano y a la vista de lo que se juega el Deportivo, indicó que nota "algo de responsabilidad" y, a la vez, se siente un "privilegiado" porque está cumpliendo "un sueño", el de "estar entrenando con la primera plantilla".

Valín explicó que su relación con el entrenador, Fernando Vázquez, "es buena" y le está dando "consejos" sobre aspectos que debe "corregir".

Además, reconoció que el hecho de tener por delante un calendario comprimido y la norma de los cinco cambios dará más opciones de jugar a los menos habituales.

"Está claro que las condiciones que se dan son un poco beneficiosas para los jugadores de la cantera. Está claro que nadie va a jugar todos los minutos y habrá rotaciones. Yo me centro en trabajar, entrenar. Mi objetivo principal es estar preparado y listo por si el entrenador me requiere", sostuvo.

Sobre la vuelta a la competición sin público, indicó que "es un poco excepcional que a ningún equipo le viene bien", especialmente al Deportivo.

"Nosotros somos un poco más perjudicados porque pocos de Segunda meten 20-25.000 personas en el estadio. Lo primordial es la salud y tenemos que adaptarnos", aseveró.

Valín debutó esta temporada con el Deportivo en Segunda División de la mano de Luis César Sampedro en su estreno en el banquillo blanquiazul, ante la UD Las Palmas (3-0) y no volvió a tener protagonismo.

"No creo que haya sido injusto conmigo. El entrenador lo que quería era lo mejor para el equipo, confió en mí, traté de hacerlo lo mejor posible, luego no creyó oportuno seguir poniéndome pero es totalmente respetable. Me dediqué a entrenar, trabajar y voy a hacer lo mismo ahora", manifestó.