Bruce Springsteen y la brutalidad policial contra los negros en USA

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN #102. EMISIÓN 07/06/2020

ARTISTA: BRUCE SPRINGSTEEN

CANCIÓN: AMERICAN SKIN – 41 SHOTS

AÑO: 1999

HISTORIA: BRUTALIDAD POLICIAL CONTRA LOS NEGROS EN EEUU

VIDEO: AMERICAN SKIN - 41 SHOTS

Ha vuelto a suceder. Se repite el guión: un crimen policial más en los Estados Unidos en el que siempre se dan los mismos protagonistas: un policía blanco detiene a un ciudadano negro y lo acaba matando. Sucedió la semana pasada en Minneapolis y además hemos podido ver el video: el policía blanco detiene al negro, lo tira al suelo y lo inmoviliza clavándole la rodilla en el cuello al pobre hombre durante nueve minutos hasta que la víctima muere asfixiada y sin poder defenderse. Lo siguiente, ya lo conocemos: la comprensible indignación de todos los afroamericanos, las manifestaciones pacíficas de día, los saqueos de noche, la represión policial y una semana o más de disturbios por todo el país. América ardiendo, con la particularidad de que esta vez tienen un presidente particularmente horrible que apaga los fuegos con gasolina porque, en el fondo, a él le va esta marcha. Hemos aprendido el nombre del nuevo mártir, George Floyd, su grito antes de morir “I can’t breathe”, no puedo respirar, unas palabras que son ya el lema de todos los manifestantes y por ende de todos los americanos que se sienten asfixiados por este presidente que ellos mismos eligieron hace tres años y que, ay, lo mismo gana las elecciones otra vez en noviembre.

No es la primera vez, desde luego. Hace 21 años sucedió algo igual. Un 4 de febrero de 1999, Amadou Diallo, un inmigrante de Guinea de 22 años, trabajador de un pequeño supermercado, murió en el vestíbulo de su casa en el Bronx en Nueva York. Cuatro agentes vestidos de paisano lo confundieron con un violador en serie armado y lo acribillaron a tiros cuando Amadou tan sólo iba a coger su cartera. Le dispararon 41 veces. El caso nunca se resolvió de forma adecuada: el juicio se trasladó del Bronx, de mayoría negra, a Albany, cuya población es sobre todo blanca y los agentes fueron absueltos de todos los cargos.

El suceso inspiró, cómo no, al gran Bruce Springsteen, que escribió el tema que traemos hoy a LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN. Convertido en el portavoz de las víctimas, que es lo honrado siempre, se puso del lado de los negros y compuso esta “American Skin - 41 shots”, que ya en el título indica todo lo que lleva dentro. No es una canción contra la policía, pero denuncia Bruce que en su país te pueden asesinar sólo por vivir dentro de tu piel. No dice piel negra ni piel blanca: dice piel americana, que lo dice todo, que incluye a todos. Pero todos sabemos que si mueres en América por tu piel, es que eres negro. Y “41 shots” son los 41 disparos con los que abatieron a aquel desgraciado que sólo se había echado mano a la cartera. Bruce lanza unas preguntas y él mismo da las respuestas: “¿Es una pistola? ¿Es un cuchillo? ¿Es una cartera? No hay ningún secreto. Es tu vida: y te pueden matar solo por vivir en tu piel americana”.

En las grandes ocasiones siempre sabía Bruce Springsteen lo que tenía que hacer. El auténtico líder moral de los Estados Unidos agarró la pluma una vez más y lo bordó: no hay ni una sola palabra de odio y revancha en una canción que tiene la enorme firmeza de denunciar sin atacar personalmente a nadie, de hacer pensar, de darle fuerza al que no la tiene, de devolver la dignidad al oyente, de concienciar sin ser panfletario. Y otra imagen muy poderosa: la del líder blanco que se sabe poner del lado de los negros.

La partida que se juega este año en Estados Unidos es la partida política de todos nosotros. Está en juego si ese país quiere volver a elegir a la bestia y dejarnos un futuro de odio que se contagie a nuestros ultras en todo el mundo o si apuesta por la concordia que propone siempre Bruce Springsteen en sus canciones, como la que traemos hoy a LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN en un suceso que se ha repetido 21 años después: ”American Skin - 41 shots”.