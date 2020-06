Calvó assegura que estaran "molt atents" a l'impacte ambiental del projecte d'aeroport a Grau Roig

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, assegura que el seu departament estarà "molt atent" a la valoració d'impacte ambiental del projecte d'aeroport interior a Grau Roig.

Malgrat trobar-se en una fase molt embrionària, Calvó ha explicat que estaran "atents a tots els elements d'impacte ambiental del projecte tenint en compte que afecta un espai natural".

Ho ha manifestat al programa Soroll Andorra, avui en format monogràfic amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, declarat per Nacions Unides. Un monogràfic que ha comptat amb el patrocini de FEDA i del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitatdel Govern d'Andorra.

Calvó ha posat de relleu com han anat de la mà la crisi sanitària de la Covid-19 i l'emergència climàtica, afirmant que són les dues cares d'una mateixa moneda ja que el canvi climàtic propicia l'aparició de pandèmies per la pressió que la presència humana exerceix sobre la biodiversitat i especialment sobre les espècies animals salvatges.

La ministra ha enfasisat en la relació entre agricultura i medi ambient per mantenir el paisatge i la diversitat, especialment ara que es posa en valor el turisme de natura per la crisi del coronavirus.

Calvó també ha destacat la importància de la Litecc (la Llei de transició energètica i de lluita contra el canvi climàtic) per frenar l'increment de temperatures que, tal i com s'ha fet públic avui, han augmentat a Andorra de 2,8 graus en un segle: "el canvi climàtic no és llunyà, aquí ens està afectant i pot tenir un impacte sobre la nostra salut i la nostra economia" ha explicat la ministra.

Per a Calvó, la Litecc marca un full de ruta amb"uns objectius molt ambiciosos" per arribar al 2050 a la neutralitat carbònica (és a dir: amb cero emissions de gasos d'efecte hivernacle).

La demanda elèctrica augmentarà fins a un 70%

De la seva banda, el director de FEDA, Albert Moles, present també al programa, ha ressaltat que la demanda elèctrica en els propers vint anys s'incrementarà fins a un 70% el què obliga a produir almenys un 50% amb fonts renovables si el vol revertir el canvi climàtic.

En aquest sentit, Moles ha destacat el canvi de model de negoci de la parapública per arribar a aquest objectiu.

Entre els projectes més immediats hi ha la cogeneració però també l'impuls de l'autoconsum elèctric a través de la instal·lació de plaques fotovoltàiques o d'altres tipus d'energies netes.

El recent reglament que permet l'autoconsum "és una solució molt bona per integrar l'increment de consum elèctric a la producció interna i evitar la construcció de grans infraestructures" que serien molt costoses, segons Moles.

L'altra punt destacable per a FEDA en el seu nou model és l'impuls de la mobilitat elèctrica. En aquest sentit, ha destacat el gran augment que ha experimentat la demanda de punts de càrrega particulars, de fins el 50%, cosa que ha fet disminuir els de les vies públiques.

Ordino, Reserva de la Biosfera

Ordino té coll avall ser declarada Reserva de la biosfera per la Unesco. El cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés, ha explicat al mateix monogràfic especial de Soroll que la decisió, que s'havia de conèixer a finals d'aquest mes, es traslladarà a la tardor i es mostra molt optimista amb el resultat: "diria que tenim el 99% de possibilitats que acabin atorgant aquesta etiqueta" ja que, segons Mortés, "un dels elements que més es valora per la declaració és la participació de tots els sectors, cosa que hem aconseguit ja que tots els actors econòmics i socials d'Ordino s'hi han involucrat".

Mortés ha indicat que "el turisme, una de les coses que buscarà després de la crisi de la Covid-19 seran zones preservades i tranquil·les i nosaltres tenim aquest gran avantatge sobre altres destinacions".

El cònsol d'Ordino també ha explicat que la parròquia quedarà dividida en tres zones: la central, formada pel parc natural de la Vall de Sorteny, que estarà totalment protegida; una zona tampó, amb la totalitat de terrenys de titularitat pública; i una zona de transició, que ocupa menys del 10% de la parròquia, i que la conformen els terrenys privats "on es podran desenvolupar tota mena d'activitats sempre des d'una perspectiva sostenible".

Canvi climàtic i biodiversitat

Al seu torn, el cap de la unitat de medi botànic del CENMA de l'IEA, Benjamin Komac, a posat de relleu l'augment de la massa forestal al país en seixanta anys passant del 30% al 38% del territori, un avenç fruit de l'abandonament dels cultius i dels prats.

Komac ha volgut destacar en una jornada com la d'avui la necessitat de preservar els boscos de protecció del país"per evitar allaus i per mantenir la biodiversitat".

El CENMA està realitzant estudis de seguiment d'ocells, papallones, vegetació i congestes per analitzar l'efecte que el canvi climàtic té sobre la nostra biodiversitat. Encara no disposa de resultats concloents però ja tenen algunes constatacions com per exemple la menor presència de neu al maig en comparació a dècades anteriors.

Geografia i canvi climàtic

El geògraf i activista Juan Carlos García Arpín també ha ofert la seva visió d'expert al programa especial amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient.

Arpín ha ressaltat la necessitat d'un canvi de model urbanístic menys depenent del vehicle particular i més orientat a les persones.

Arpín creu que no es frenarà el canvi climàtic si no s'aposta per un altre model de ciutat i això afecta tant al transport públic, que caldria potenciar, com als preus dels habitatges per evitar la dispersió de la població.

El geògraf ha criticat que el pla Engega del Govern no subvencioni la bicicleta elèctrica cosa que sí fan d'altres països europeus, i ha remarcat que "la crisi del coronavirus ha evidenciat que falta espai públic per passejar i caminar. La part central d'Andorra la Vella i Escaldes està molt bé, però hi ha altres zones molt descuidades, pràcticament sense voreres" ha dit per afegir que "cal orientar les ciutats cap a la mobilitat activa de les persones".

Activisme

El programa també ha dedicat una part a l'activisme convidant un dels impulsors del moviment Fridays For Future, Mateu Braque, i al president de Velles Cases Andorranes i impulsor del moviment Andorra Més Verda, Claude Benet.

El primer ha explicat els projectes del moviment i les seves reivindicacions, assenyalant la importància de la mobilització pacífica jovenil; mentre que el segon, exministre de Turisme, ha remarcat la necessitat d'ampliar els espais verds del país ja sigui a través de zones lúdiques però també amb iniciatives com els horts urbans.