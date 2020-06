El PSOE pide a Ayuso el cese de su consejero de Sanidad, Ruiz Escudero

El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el cese del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por la "grave desatención sanitaria" a los pacientes residentes en las residencias de mayores de la región. En una nota remitida este sábado, el PSOE dice que su portavoz en el Parlamento regional, Ángel Gabilondo, ha pedido a Díaz Ayuso el cese del consejero de Sanidad por la gestión "deficiente" en la crisis sanitaria del COVID-19.

Según el PSOE, el "detonante último" son las informaciones conocidas en sede parlamentaria sobre las decisiones del consejero con respecto a las residencias, "mostrando con ello un desempeño gravemente deficiente de su papel como mando único, máximo responsable de una correcta atención a los residentes de estos centros de servicios sociales durante la situación de alarma". "Los hechos que se van conociendo, y las contradicciones de sus propias versiones y posiciones, hacen inviable la continuidad de su labor en asuntos decisivos para la resolución de problemas sanitarios en nuestra región", dice el PSOE en su nota.

El PSOE añade que a falta de las responsabilidades políticas que habrán de dilucidarse en la Comisión de Investigación en la Asamblea sobre las Residencias, "es evidente que se ha producido una situación insostenible de la que se ha de rendir cuentas a la ciudadanía"

El grupo parlamentario del PSOE entiende, dice la nota, que Díaz Ayuso, como máxima responsable del Gobierno de la Comunidad, "ha de resolver estos problemas, que son asimismo de coordinación en la gestión, y considerar este cese", porque, de lo contrario, dice "se produciría un mayor deterioro institucional que siempre afecta a la vida de la ciudadanía".

El PSOE, sin embargo, reconoce "en lo personal" la "dedicación y buena voluntad" mostrada por el consejero en el desempeño de su cargo, y "su actitud dialogante y sus formas siempre educadas y correctas, alejadas del clima de confrontación política". Además, el grupo socialista reconoce en su nota "la gran dedicación y responsabilidad de los cuidadores y del personal sanitario" de las residencias de acuerdo con su código deontológico profesional.

En marzo pasado, en un protocolo de atención a pacientes de residencias de mayores durante la crisis del coronavirus, la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria establecía entre los criterios para derivar a un hospital a ancianos de una residencia con infección respiratoria que fueran "independientes para la marcha" y que no tuvieran "deterioro cognitivo". A finales de ese mes, la Consejería de Sanidad rectificó el protocolo y en el texto nuevo eliminó la recomendación de no derivar a los hospitales a aquellos ancianos con infección respiratoria que no puedan caminar por sí solos. Esta mañana, en una entrevista con Radio Nacional, Ruiz Escudero ha dicho que las derivaciones a los hospitales desde las residencias de la región "siempre han sido con criterios clínicos" y ha insistido en que el protocolo que desaconsejaba la derivación de ancianos no entró en vigor.