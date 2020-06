"La sangría de lesiones va a ser importante"

Avui Jofre Mateu i Moisés Hurtado han tornat als estudis de SER Catalunya, coincidint amb la setmana del retorn de la competició i, per tant, del retorn també de les retransmissions de ‘Moguts pel Barça’ i ‘Moguts per l’Espanyol’. Amb ells hem parlat de l’actualitat esportiva, de la importància de l’aspecte físic i mental i també de com influeix la calor als futbolistes.

Qui creuen que serà el campió de lliga?

Jofre: “Jo voto el Barça. Crec que anem amb una petita avantatge. A més, les quatre primeres jornades que jugarem abans que el Madrid, jo ho veig com una avantatge perquè el Madrid cada vegada sabrà que hem guanyat i anirà apretadet i amb un mes ja li traiem 5 o 6 punts”.

Moi: “Yo creo que el Madrid tiene mejor plantilla, más amplia. El tema de las rotaciones es importante y el tema de las lesiones también. Yo siempre he apostado por el Madrid este año en la liga porque tenía más hambre, pero creo que ahora también sigo apostando por el Madrid”.

Ha de tornar el públic als estadis com abans millor?

Moi: “Se dice que, en el campo, en el aire libre no es el problema, sino que el problema es en los accesos. Podría haber alguna forma de que los accesos fuesen un poquito más controlados. Yo creo que todo el mundo agradecería que hubiese público, que es un poco el por qué se juega al fútbol”.

Jofre: “Ja que hem esperat, perquè no esperar a tenir-ho segur? No vindrà d’un mes o dos mesos, jo no correria. És veritat que als accessos serà complicat. Jo crec que s'ha d'acabar i si es pot amb públic bé, però jo no correria”.

Moi: “Yo creo que o tiene que volver en todos o no volver en ninguno”.

Sobre el fet que els jugadors s’escoltin entre ells durant el partit

Moi: "Esto va a tener mucha incidencia porque el equipo que tenga buena cohesión de grupo y que se hablen entre ellos, que normalmente lo hacen los que se llevan bien en el grupo, van a tener más ganado que los que se llevan mal”.

Jofre: "Els que parlen molt, els que es comuniquen, els que es portin bé tindran un punt més perquè això, aquesta relació és més efectiva ara que no tens l’ambient que et priva. Estem en un nou escenari molt interessant”.

Sobre la influència de la calor en el rendiment dels futbolistes

Jofre: "La calor és de les coses que més condiciona el rendiment. Jo he jugat a l’Índia amb unes temperatures i una humitat tremenda i t'ofegues a molt nivell. A segons a quins camps, a quina alçada, a prop del mar, afecta molt"

Moi: “Más riesgo de lesión, más deshidratación. Yo me acuerdo de un playoff en el Ejido a las 5 de la tarde, parecía ‘Bocasecaman’. Era terrible, menos ritmo en los partidos, otros condicionantes adversos”.

Serà més important l’aspecte mental o el físic?

Moi: "Yo creo que las dos. El tema de las recuperaciones va a ser muy importante, quien se haya cuidado también todo este confinamiento será muy importante. El tema mental por lo que supone el tema de jugar sin público también lo será”.

Jofre: "Jo crec que el tema mental serà important, perquè a més és una situació nova amb la que no has competit i l’adaptació serà difícil, però crec que el físic aquí pesarà molt. Sempre va relacionat perquè al final el coco t’ajuda a tirar més o menys, però aquesta gana, moltes vegades et passa una mala passada, tens ganes de jugar, vas carregat de més i hi ha lesions”.

Moi: "La sangría de lesiones va a ser importante".

Moi: "En la preparación tampoco has podido cargar demasiado las pilas porque si no no vas a llegar fresco a los partidos. Será más importante yo creo los preparadores físicos que los entrenadores”.

Sobre l’Espanyol

Moi: "El primer partido va a ser fundamental, porque si tú ganas el primer partido y te pones a tres, las cosas se ven de otra forma".