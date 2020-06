La ayuda estatal, imprescindible para cuadrar el presupuesto regional

Sin la ayuda del Estado, el Principado, como el resto de Comunidades Autónomas, no podría sacar adelante sus cuentas tras la crisis del COVID-19. Es la respuesta que ha dado la Consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, a las preguntas del Partido Popular que ha criticado, en la Comisión celebrada en la Junta General, la falta de concreción en cuanto a las medidas que está tomando, y que tomará, el Gobierno asturiano frente al desfase en el presupuesto que está ocasionando la pandemia.

Los populares ven pasividad en el ejecutivo regional y observan que sólo espera por decisiones de terceros para poder regularizar los números regionales.

Dice Cárcaba que la situación actual es extraordinaria y cambiante, casi a diario, y que las medidas que se van tomando a nivel estatal, y que se deben de cumplir, siguen sumando gastos no previstos. La previsión en el descenso de ingresos sigue estimándola en unos 150 millones de euros, mientras que el aumento de los gastos se sitúa ya en los 110. Así, las cuentas no cuadran sin la ayuda del Gobierno de España. De otra forma no se podrían sufragar no sólo los gastos extra provocados por la pandemia sino también algunos de los que ya figuraban en el presupuesto regional.

La Consejera ha insistido en lo imprescindible que son los recursos estatales para arreglar el presupuesto y recordado que a los 5 millones ya recibidos en el ámbito social, los 6’9 en el sanitario y los 3’3 de refuerzo para las ayudas al alquiler se unirán pronto los procedentes del fondo de 16.000 millones aprobado para su reparto entre las distintas regiones, que mantiene pendiente de concretar aún sus criterios finales de asignación.