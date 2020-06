Albiol: "Venimos de tres partidos en los que no hemos sumado puntos, lo que nos obliga a reaccionar ya"

El defensa del Villarreal Raúl Albiol señaló que llevan mucho tiempo sin jugar, tras el parón liguero debido a la pandemia del covid-19, por lo que considera que será una incógnita el rendimiento tanto de su equipo como el de los demás en el reinicio del campeonato que se va producir esta semana.



El Villarreal visitará este sábado al Celta de Vigo en Balaídos, donde tratará de poner fina a la mala racha de resultados de las últimas jornadas antes del parón, que provocó que salieran de la zona europea de la clasificación.



"Es importante empezar bien, ya que venimos de tres partidos en los que no hemos sumado puntos, lo que nos obliga a reaccionar ya. Tenemos la presión de romper la mala racha. Vamos a un campo con un rival que lucha por salvarse y va a ser difícil. Volvemos tras mucho tiempo, lo que hace que este primer partido sea una incógnita", indicó.



"Sabemos que no empezamos de cero, llevamos muchos partidos ya jugados de esta liga y que quedan solo once. Ahora es como si empezaras de nuevo ya que a todos nos va a costar coger el ritmo y el cien por cien de la forma física. Con solo dos semanas de entrenamiento todos juntos se hace complicado que regresemos al mejor nivel, pero estamos todos en las mismas condiciones, por lo que creo que nadie tenga ventaja", añadió.



El defensor internacional español asemejó este reinicio del campeonato, con tan solo once jornadas por disputar en apenas un mes, a una Eurocopa o un Mundial, "ya que es intenso y juegas cada tres días".



"Es algo a lo que los equipos de competición europea están acostumbrados, ya que durante el año lo hacen así. Tenemos que saber que tenemos un gran plantilla, que todos debemos estar preparados, ya que con los cinco cambios van a haber muchas rotaciones y todos vamos a ser importantes. Es un mes a tope y el que aguante, tenga más seguridad y confianza, puede ser clave", apuntó.



Este reinicio del campeonato se va a producir sin público en las gradas, una circunstancia atípica que el futbolista valenciano admitió que va a afectar y que provocará que jugar como local no suponga una ventaja, algo que tratarán de aprovechar este sábado en Vigo.



"Para los equipos que luchan por no descender su afición es muy importante, ya que a falta de pocas jornadas el apoyo del público es fundamental. Debemos aprovechar esta situación. Vemos en Alemania que los equipos visitantes ganan más, lo que quiere decir que es un factor importante jugar sin público en la grada. Va a ser nuevo y extraño, por lo que veremos como se nos da, y está claro que el que se adapte rápido y esté concentrado más tiempo se puede llevar el partido", dijo.



"A mí, lo que menos me gusta es tener que jugar sin público. Prefiero un campo lleno, el ambiente y la motivación de la competición. El no tener público es lo que más nos va a costar, ya que los aficionados son una parte fundamental del fútbol. Nos toca terminar la liga sin gente, va a ser extraño, y eso nos va a costar", insistió.



Respecto a la posible vuelta del capitán Bruno Soriano, tras tres años de baja por lesión, Albiol explicó que "he vivido este año su esfuerzo y su trabajo por jugar y por volver con el grupo. Los días que ha estado con nosotros se le veía muy bien después de tanto tiempo parado. Es un jugador de una calidad increíble y que si estuviera bien sería fundamental. Ojalá pueda volver a jugar y a disputar minutos en el equipo.", recalcó.



El central admitió que tienen un complicado calendario ante muchos rivales de la zona alta, aunque recordó que precisamente este tipo de equipos lograron los mejores resultados.



"La competición está muy igualada, tenemos un calendario complicado con rivales de arriba y jugamos en casa, pero lo hacemos sin nuestra gente. Vamos a pensar en Vigo y ya iremos partido a partido. Debemos ganar muchos partidos si queremos alcanzar el objetivo, sabemos que no es fácil, pero quedan muchos puntos y vamos a pensar en ganar el primer partido y ya veremos qué pasa", finalizó.