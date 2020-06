Arde Bogotá presenta un EP de cinco temas

Se trata del tracklist del inicio de su aventura, el antes y el después de una de las bandas con más futuro en el panorama del rock español.

Las letras de tinte generacional de Arde Bogotá, bajo la tutela de la potente voz de su cantante, rasgada en la laringe pero que se clarea al ser proyectada, que se ven envueltas en guitarras con cierto toque de shoegaze y de distorsión, bajos coloridos, y ritmos contundentes, hablan del amor, la juventud, y el futuro.

El Tiempo y la Actitud ( Sony Music 2020) es además, una colección de canciones, producidas en periodo de confinamiento, por el productor y guitarrista, Lalo Gómez-Vizcaíno, y un concepto, que se mueve desde la seducción a la rabia, pasando por la irreverencia y las declaraciones de amor. Un mensaje dividido en cinco. Letras de un narrador a un interlocutor, directas como flechas y metafóricas como el mensaje que se esconde en una flor. Con la actitud en la forma de sonar y en la forma de decir de quien reúne, regala y entrega un ramo de flores, en el tiempo exacto y oportunidad única.

“Antiaéreo”, fue el tema con el que estos jóvenes, muy jóvenes, dieron con un sonido depurado hasta el milímetro. Un primer single que es una canción de amor, y un ataque del Pokémon Geodude, que les hizo pisar fuerte y entrar sin miramientos en el ojo del huracan.

“Big Bang” habla de reventar con las personas y las lacras que arrastramos, y convertirnos en lo que nadie espera que seamos. Una canción sobre la superación de relaciones personales que dañan y perturban.

“Quiero casarme contigo” no es una canción de amor, aunque pudiera parecerlo, la ironía y el juego frustrado de la seducción es el tema principal, que de manera visual contaría una historia visceral, joven y directa, como esta o cualquier otra del estilo: “Dos de la madrugada, tomando copas en el parking de alguna discoteca, deambulo entre los maleteros y la gente.

“Virtud y Castigo” bien pudiera ser una relación en dos palabras. Éxito del intercambio y de lo que obtenemos, castigo de lo que pagamos y lo que perdemos. Un amor prohibido, un noviazgo imposible.

“Te Van A Hacer Cambiar” habla del paso del tiempo ligado al abandono de los ideales. El tiempo pasa, conocemos gente en nuestro camino, las circunstancias nos arrastran. Nos volvemos poco a poco más conformistas y nos sentimos menos capaces de cambiar el mundo.

Se podría decir que no hay un gran recorrido detrás para Antonio García (Voz y guitarra), J. Mercader (Batería), Daniel Sánchez (Guitarra) y Pepe Esteban (Bajo), pero un directo cargado de seguridad, solvencia, interpretación y desparpajo, ya se ha hecho notar en el panorama musical nacional, llamando la atención del crítico musical Fernando Neira que dijo de ellos, en Big Up! Murcia 2019: “A Arde Bogotá van a rifárselos. Son resultones, tienen actitud y se lo creen”, convirtiendo a la banda en revelación, y haciendo que los acontecimientos se precipitaran, participando en la Fiesta Presentación de Sonorama Ribera 2020, haciendo sold out en los poquísimos conciertos de salas de directo con los que comenzaban andadura, firmando con Son Buenos y Sony Music, y apareciendo en los carteles de Festivales del verano 2020 como Cooltural Fest, Sonorama Ribera, etc... Una ilusión truncada por las circunstancias, pero que no han impedido a la banda hacerse un lugar en la escena emergente nacional, con un gran número de fans que corean sus canciones, incluso antes de publicarse.

Seleccionados para el LAMC 2020 ( Latin Alternative Music Confrence) de Nueva York, que se celebra del 9 al 12 de junio, una edición especial que este año tendrá que celebrarse on line.