Calleja considera que el objetivo de acceder a Europa es factible

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, afirmó en la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado en Vigo ante el Celta que el objetivo de acceder a competiciones europeas para la próxima temporada es factible y que por ello afrontan con la máxima ilusión el tramo final del actual.



Calleja, que en Vigo cumplirá el segundo de los dos partidos de suspensión que le fueron impuestos ante es del confinamiento, cree que el trabajo realizado en La Cerámica en los últimos días les servirá para hacerse una idea de cómo va a ser el encuentro de Vigo.

"Es difícil, ya que es una situación nueva para todos y se pierde un poco la emoción, pero no nos podemos quejar", señaló. "Partimos todos de cero tras tres meses sin competir y nos hemos preparado para estas finales conscientes de que no hay margen de error. No podemos fallar para poder meternos arriba", continuó el entrenador madrileño.

Sobre el rival, indicó que el celta cuenta del centro del campo hacía adelante con jugadores de mucho desequilibrio y de mucha calidad. "Es un equipo que nos han puesto siempre en muchas dificultades y en los últimos tiempos no nos ha ido bien con ellos, por lo que queremos romper esa mala racha y sumar los puntos", indicó.

"Además, sus últimos partidos fueron buenos, no encajaron goles y estaban defendiendo mucho mejor. Les habrá dado tiempo a reforzar eso y mejorar en ese aspecto, en el que ya estaban bien", indicó. El entrenador del Villarreal explicó que en los últimos encuentros habrá muchos cambios y que hará muchas rotaciones porque la carga va a ser grande. "No habrá onces iguales en estos encuentros", añadió.

El capitán Bruno Soriano, que vuelve a la actividad tras tres años de ausencia, no ha entrado en la convocatoria de veinticuatro para jugar en Vigo. "Bruno entrará cuando esté bien. Ha trabajando con nosotros la mayoría del tiempo y en la mayoría de las sesiones, aunque esta última semana ha ido un poco peor, por lo que esperamos que la que viene esté mejor y poder contar con él", indicó.