No está especialmente contento Fernando Vázquez con la configuración de los horarios de las primeras cuatro jornadas de Liga. Entiende el preparador blanquiazul que “se vulnera la competición” al no tener todos los equipos el mismo descanso. Esperaba el míster de Castrofeito que desde la primera a la segunda jornada, la Liga hubiese dejado un descanso de una semana para poder adaptarse así a los 10 partidos que restarían en mejores condiciones. “Somos el equipo que tiene peor promedio de descanso de la categoría”, denuncia Vázquez. Cree, no obstante, que el fondo de armario con el que cuenta le ayudará a sobrellevar la acumulación de partidos.

¿Cambio de sistema?

“Estamos preparados para todo. Seguimos entrenando con una línea de cinco pero estamos preparados para pasar a una línea de cuatro y organizar al equipo de una forma diferente. Tendremos tiempo de verlo porque hay partidos cada tres días. Las rotaciones formarán parte de la dinámica y espero que acertemos". Vázquez ha ensayado recientemente con el sistema de rombo, el juego con cuatro defensas y un mediapunta o el sistema de tres centrales con dos arietes.

Lamenta la baja de Aketexe: “Lamentable baja”

Aketxe no estará ante el Sporting. No contará Fernando con uno de sus pilares en el equipo. Sin embargo, entiende que pronto podrá estar de vuelta, al igual que Valín o Hugo Vallejo, también lesionados. “En diciembre se hizo un gran trabajo en la ventana de invierno y llegaron jugadores que cumplen. Tengo relevo suficiente. Lo resolveré de la mejor forma posible. Pero que quede claro que tengo recambios suficientes y buenos para sufrir la lamentable baja de Aketxe”

Confiado en salvar al Depor

“Esto no es una competición nueva sino que tenemos que recordar de dónde venimos. La situación de partida es que estamos igualados. No hago números. Los tengo en la cabeza. Nos plantearemos once partidos que hay que ganar. Serán once finales seguidas rápidamente en un mes y los resultados dirán. Estoy convencido de que la salvación se producirá”.

Un recuerdo a las víctimas del coronavirus

También Vázquez ha hablado de lo que supuso para él el confimaniento. Cree que es admirable como todos los ciudadanos asumieron las restriccioens impuestas por el gobierno y se comportaron de forma modélica. De lo peor de la crisis destaca que las muertes de decenas de miles de personas en España y sobre todo, la situación de los ancianos.

Nuevo fútbol, más posibilidades

“Estoy a favor de los cinco cambios. Ya estaba antes, no solo ahora. Es una evolución imparable. No creo que vayamos a tener problemas. Espero que esto siga de cara al futuro para que un entrenador pueda modificar a un equipo. Esto va a dar una riqueza táctica enorme a los partidos”, comenta.

Por último también se refirió a la grata sopresa que le dejaron los jugadores del filial que tiene entrenándose a sus órdenes. Destacó el potencial enorme de jugadores como Yago Gandoy, Jorge Valín, Juan Rodríguez o el portero Alberto. “Estoy encantado con ellos”, manifestó. Por otro lado, también destacó que este parón sirvió para que los futbolistas que llegaron en el pasado mercado de la mano de Richard Barral, ahora están en mucha mejor forma física. “Muchos de los jugadores que llegaron en la ventana de invierno estaban en forma deficiente”