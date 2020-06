Calleja: "Europa es un sueño real. Creemos en ese objetivo"

Javi Calleja, entrenador del Villarreal, no escondió su satisfacción por la “importante” victoria de su equipo ante el Celta de Vigo, en un partido que, a su juicio, dominaron “de principio a fin” aunque no pudieron desequilibrar hasta los últimos instantes.



“Nos vamos con una victoria muy necesaria, teníamos muchas ganas de conseguirla en un campo muy complicado. Defendimos muy bien, apenas nos crearon ocasiones pese a la calidad que el Celta tiene del centro del campo hacia adelante. Fue un partido completo. Europa es un sueño real por el equipo que tenemos. Creemos en ese objetivo”, apuntó.



El técnico del Villarreal, que no pudo sentarse en el banquillo de Balaídos por sanción, reconoció que los cambios de Óscar García Junyent en el descanso “igualaron un poco el partido”, pero consideró que “los últimos minutos volvieron a ser para nosotros y lo supimos aprovechar”.



“En el gol intervinieron tres jugadores que salieron desde el banquillo”, puntualizó Calleja, quien adelanta más rotaciones en los próximos encuentros: “Se lo he repetido por activa y por pasiva a los jugadores, el que va a ganar siempre va a ser el equipo y no los que jueguen de inicio”.



“Hay muchos partidos en muy pocos días y necesitamos de todos los jugadores. El próximo día volverá a haber rotaciones. Hay muy poquito tiempo de descanso y necesitamos que demuestren el mismo compromiso que hoy”, sentenció.