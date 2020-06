Sam Cooke y su testamento vital: A Change Is Gonna Come

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN #103. EMISIÓN 14/06/2020

ARTISTA: SAM COOKE

CANCIÓN: A CHANGE IS GONNA COME

AÑO: 1963

HISTORIA: EMANCIPACIÓN DE LOS NEGROS EN USA

Es como si no hubiera pasado el tiempo. Es volver atrás 60 años. De nuevo tienen los negros que salir a las calles de América a protestar en marchas masivas porque hay, existe el racismo. Ya no tienen que luchar por los derechos civiles, como en los años sesenta: ahora tienen que luchar para que no les mate la policía blanca cada poco tiempo. Las calles de Estados Unidos, y las de muchos países también, claman porque las vidas de los negros también importan, “Black Lives Matter”, tras el crimen cometido por un policía blanco de Minneapolis al matar a un detenido negro, George Floyd, asfixiándole con la rodilla en el cuello durante 9 interminables minutos. Otra vez la humillación de los negros, otra vez la vergüenza de los blancos.

En los años sesenta todavía no tenían los negros todos los derechos de la población blanca. Aún quedaban discriminaciones insoportables. Una de ellas inspiró a Sam Cooke el tema que traemos hoy a LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN, “A Change Is Gonna Come”, del año 1963.

Sam Cooke era un artista negro que había tenido éxito entre el público blanco. Practicaba un soul comercial con raíces en el gospel que había aprendido en una casa en la que el padre era un reverendo evangelista, las clásicas raíces de muchos artistas de la música negra americana. Su estilo se basaba en canciones fáciles para el gran público: baladas como “You Send Me”, u otras más bailables como “Twisting the Night Away”. Felicidad a caballo de los años 50 y 60, con conciertos calientes y legendarios.

Pero en 1963 sucedían cosas que no eran tan felices y edulcoradas. Había en las calles de América una tensión racial brutal, con estallidos de violencia aquí y allá y una lucha por los derechos civiles encabezada por Martin Luther King que quería reivindicar los derechos de los negros. Tan palmaria era esta injusta situación que hasta al propio Sam Cooke, un artista adinerado y conocido en toda América, sufrió un episodio de racismo intolerable: hizo una reserva telefónica con su banda y cuando se presentó en el hotel y al ver el recepcionista blanco que los miembros del grupo eran todos negros, les negó el alojamiento alegando que el hotel estaba completo. Era mentira y Sam Cooke protestó; al final intervino la policía y se llevó al grupo entero arrestado. Si eso se lo hacían a un americano negro rico, qué no le harían a los pobres desgraciados de la calle.

Sam Cooke aprovechó la ocasión para hacer una canción que quería reivindicar, a la manera dylaniana, un sueño de cambio. Si Dylan había escrito “Blowing in the Wind” unos meses antes, Sam Cooke escribiría otro himno, esta vez para los negros. “A change is gonna come”. Un cambio va a venir. Un himno a la esperanza para los afroamericanos. “Nací en una choza cerca del río, y he pasado por muchas cosas, he tenido una vida dura, ha pasado esto durante mucho tiempo, pero viene un cambio, sí, un cambio va a venir”. Bob Dylan presentaba sus canciones desnudas, con guitarra acústica y una armónica; Sam Cooke revistió “A Change Is Gonna Come” con unos arreglos orquestales gloriosos que le dieron mucha épica a la canción. Más leyenda le añadió el hecho de que fue uno de los últimos temas grabados en vida de Sam Cooke, que muy poco después de grabarlo moriría asesinado en un oscuro episodio de delincuencia antes de ver publicado este que fue su éxito póstumo. Y luego llegaron las grandes manifestaciones y su represión, los logros del movimiento de los derechos civiles, el asesinato de Martin Luther King, más disturbios y más lucha llena de éxitos y fracasos para los negros. El tema que traemos hoy a LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN define aquella época, un tiempo de cambio, el sentimiento, la vida y los sueños de cualquiera de aquellos negros americanos que nos conmueve a nosotros también aunque no seamos uno de ellos. Hoy, canción protesta, belleza y elegancia unidas por Sam Cooke en aquel clásico “A Change Is Gonna Come”.