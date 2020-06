Fernando Vázquez: "Quiero ser el líder de estas 11 jornadas, pero empezamos mal"

Fernando Vázquez, entrenador del Deportivo, afirmó que su deseo es ser "el líder" de las jornadas que se disputarán tras el parón por la COVID-19 y confesó que, con el empate ante el Real Sporting de Gijón (0-0), ha empezado "mal".

"Sé los números que necesitamos para salvarnos, son fáciles de hacer y no los voy a decir. Quiero ser el mejor equipo en esta liguilla, el líder de estas once jornadas, pero empezamos mal, la verdad. Lo voy a tener difícil", apuntó el técnico del Dépor en su comparecencia tras el choque de Riazor.

Vázquez admitió que "soñaba con un partido un poco diferente", aunque precisó que ahora tiene que revisarlo para poder extraer conclusiones más certeras sobre lo acontecido en el terreno de juego de Riazor. "No acertamos con dos delanteros en el primer tiempo, no fuimos capaces de recuperar el balón en campo contrario como estaba previsto y al equipo le faltó precisión ofensiva con la pelota", explicó.

En el partido, corrigió al defensa Abdoulaye Ba, que debutó como blanquiazul y cometió varios errores.

"Observé un comportamiento que no me parecía correcto y se lo hice ver. Lo estaba haciendo correctamente, pero en el momento inadecuado. Tengo un trato exquisito con él, es un chaval súper inteligente y súper profesional", advirtió.

Djukic: "Hemos tenido oportunidades que no aprovechamos"

El entrenador del Real Sporting de Gijón, el serbio Miroslav Djukic, ha reconocido que a su equipo le faltó precisión en ataque para llevarse la victoria ante el Deportivo en el Estadio Abanca-Riazor.

"Es evidente que el equipo no está al cien por cien y lo conseguiremos a través de la competición. Estoy contento con el trabajo del equipo, ha trabajado bien, hemos tenido oportunidades que no aprovechamos e hicimos un buen trabajo. No es fácil hacerle oportunidades al Dépor", resaltó el técnico.

El exjugador del Deportivo confesó que se le hizo "raro" volver a Riazor "vacío, sin la afición", más en un encuentro que consideró "precioso" por el enfrentamiento entre "dos grandes de España y en el que habría mucho desplazamiento desde Gijón".

"Sería un espectáculo enorme, pero no ha podido ser. Intentamos hacerlo lo mejor posible. Ahora lo importante es finalizar LaLiga", declaró.