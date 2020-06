El Villarreal a dar el salto a Europa

El Villarreal y el Mallorca se miden en el estadio de La Cerámica un partido importante para sus objetivos finales, ya que los locales pueden reengancharse a la lucha por Europa, mientras que el Mallorca necesita sumar todos los puntos posibles para salir de la zona de descenso.



Mientras los castellonenses llegan tras ganar en Balaídos, con un gol en la prolongación de Manu Trigueros, y recuperar confianza tras el confinamiento, el Mallorca pasó el trago de recibir al Barcelona y sufrir una dura goleada.



El equipo de Javi Calleja fue capaz de ganar y de coger aire, ya que el equipo llegó al confinamiento tras haber acumulado tres derrotas seguidas, lo que les había dejado fuera de Europa, por lo que la victoria en la recta final en Vigo hace que el equipo haya recuperado la confianza y la ilusión por el objetivo europeo. Ahora la misión es evitar fallar en casa, ya que en el último partido de local, el equipo cayó frente al Leganés.



Calleja sigue sin poder contar con el capitán Bruno Soriano, que sigue fuera del equipo por molestias, y ahora se une el sancionado Vicente Iborra, que vio la quinta tarjeta en la jornada pasada. Por contra, el equipo recupera al lateral Rubén Peña y al propio técnico, ambos sancionados la jornada pasada.



Respecto al once, el técnico anunció que realizaría rotaciones en cada partido y que podrían darse hasta cuatro cambios. Con ello, el posible once frente al Mallorca podría contar con Sergio Asenjo como portero, una defensa con Rubén Peña, Raúl Albiol, Pau Torres y Alberto Moreno, un centro del campo con Manu Trigueros y Anguissa como pivotes, a los que podrían acompañar Santi Cazorla y Moi Gómez o Samu Chukwueze en las banda, mientras que Paco Alcácer y Gerard Moreno serían fijos en ataque.



La derrota por goleada ante el Barcelona (0–4) en el Visit Mallorca Estadi supuso toda una decepción en las filas de los bermellones, no tanto por lo abultado del marcador, sino por la imagen que dio el equipo de Vicente Moreno frente al líder del campeonato.



El equipo balear suma 25 puntos en la tabla y ocupa el puesto décimo octavo, a uno de la salvación que marca el Celta.



Sus números en las salidas son muy flojos, a pesar de que en los dos últimos partidos a domicilio antes de la interrupción de LaLiga por el coronavirus logró un empate (3–3) en el campo del Betis y un triunfo en Ipurúa (1–2) ante el Eibar. Esos cuatro puntos, más otro que rescató en las tablas (2–2) en Balaídos ante el Celta, son los únicos que ha sumado como visitante durante toda la temporada.



Moreno espera mucho más de lo que vio en la derrota ante el Barça, donde el único de sus futbolistas que brilló en la aciaga noche en el Visit Mallorca fue el japonés Takefusa Kubo, cedido por el Real Madrid.



Del resto apenas hubo noticias y, además, un pilar en el centro del campo como el gallego Dani Rodríguez vio la quinta tarjeta amarilla y no podrá jugar en Villarreal. En su lugar podrían estar Josep Señé o Aleix Febas en una alineación que registrará, probablemente, más cambios tanto en defensa como en ataque con respecto a la que Vicente Moreno utilizó frente al Barça.