El coronavirus marca els casals d'estiu d'enguany.

Les mesures de seguretat obliguen a reduir els grups, i la crisi econòmica i social, a ampliar el nombre d'activitats i de torns per encabir tota la demanda.

El comú d'Escaldes, per exemple, farà grups més reduïts, un nombre més ampli d'activitats i torns, i ha incrementat fins a 140 el nombre de monitors. El cost que representa l'organització d'aquests casals d'estiu s'ha vist compensat per un conveni de patrocini amb BancSabadell d'Andorra signat avui i que durarà tot el mandat.

El cònsol menor, Quim Dolsa, ha assegurat que enguany les activitats estaran marcades per les mesures sanitàries. Algunes són: prendre la temperatura als infants en arribar, fer grups reduïts, augmentar el nombre de monitors per infant, dur mascareta i incrementar les mesures d'higiene.

El cònsol menor d'Escaldes també ha assegurat que la demanda dels pares ha estat molt alta enguany a l'igual que la de monitors. El comú ha assegurat que el calendari que es presenta enguany és molt ampli i la voluntat és "no deixar cap família sense plaça".

De la seva banda, Andorra la Vella divideix les activitats d’estiu per unitats de convivència, amb dos punts de recollida i l’ús de mascareta a les zones comunes.

L’oferta s’ha dividit en dues franges d’edat. Els infants de 3 a 7 anys aniran als casals del Llamp i de Santa Coloma, mentre que els nois i noies de 8 a 14 anys, als Esports d’Estiu en diferents instal·lacions de la parròquia.

El consellera d’Esports i Joventut, Alain Cabanes, ha explicat que aquest any s’han extremat les mesures de seguretat seguint les directrius que marca el Govern. D’aquesta manera, en el cas dels més petits hi haurà una ràtio d’1 monitor per cada 10 nens i en el cas dels infants de més de 6 anys, la ràtio serà d’1 monitor per cada 15 nens. Aquests estaran dividits per unitats de convivència i haurà àrees separades per dinar.

S’han previst dos punts de recollida enlloc d’un com l’any passat. Seran l’escola de Ciutat de Valls i el Col·legi Janer. L’ús de la mascareta serà obligatòria a les zones comunes i les excursions es faran per separat.

El volum de places s’ha incrementat en 400 respecte l’any passat i l’objectiu és que durant el juliol i agost se’n preveuen oferir 2.500. Amb la voluntat que ningú es quedi sense aquest servei s’augmentarà el nombre de grups o de monitoris.

Ha apuntat que aquest any possiblement hi hagi famílies que per la seva situació econòmica no marxin de vacances i apuntin els seus fills a les activitats. En aquest sentit, la consellera de social, Meritxell Pujol, ha dit que aquest any preveuen més demandes per subvencionar el cost del programa.

Com a novetat, aquest estiu s’ha incorporat el programa Estem de festa!, que es durà a terme els dissabte i festius de l’estiu adreçat a infants de 3 a 14 anys (sempre que hi hagi un mínim d’inscrits) i on es combinaran activitats aquàtiques, esportives i recreatives.

També es desenvoluparan les colònies a Brunyola (Girona). Per als adolescents, tornen els Dijous alternatius, amb diferents esports d’aventura i altres disciplines més alternatives; i la campanya de vòlei platja, amb tornejos al juliol i l’agost. A l’agost, a més, tornen els campus esportius que organitzen els clubs amb propostes diverses per a infants de 4 a 17 anys.

Les inscripcions es poden realitzar des d’avui mateix.

Qui també ha vist alterada l'organització de les activitats d'enguany són les populars colònies d'AINA. Es limitaran als infants d'Andorra i només es faran a Canillo.

Per evitar aglomeracions es faran tres torns en comptes de dos per a un màxim de 400 infants.

Així mateix hi haurà els campaments per adolescents que s'han limitat a 40. Fins i tot les tendes de campanya seran més petites per acollir un màxim de dos joves a cadascuna.

Si la situació sanitària millora, AINA podria obrir a l'agost un torn per a nens i nenes de l'Alt Urgell.