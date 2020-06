Àlex Delmàs: "Crec que si el Barça vol guanyar la Lliga només pot punxar una vegada"

Després del retorn de La Lliga avui al ‘Què t’hi Jugues!’ hem tingut tertúlia de futbolistes amb en Jofre Mateu i amb l’Àlex Delmàs per analitzar aquesta primera jornada després de l’aturada pel coronavirus.

Sobre Setién

Àlex Delmàs: “Jo confiava que el període de confinament el fes reflexionar, posar-ho tot a lloc i perdre una miqueta aquest punt de por que d’altra banda és molt humà i molt possible que passi. És veritat que una de les coses principals que té un entrenador és que la teva idea i filosofia has d’anar a mort amb ella i dóna la sensació que Setién encara no l’ha aplicat. M’agrada molt la idea de Setién, però li veig una mica el fre de mà posat ara”.

Jofre Mateu: “Et poses a imaginar un escenari d’entrenador i a veure qui és el valent que arriba aquí i comença a modificar les coses que probablement tenim al cap de modificar amb el risc de que les coses no funcionin igual de bé, perquè al final el que tens al camp, el que et fa guanyar són els que et condicionen d’aquesta manera; i poses a la balança i dius mira al final jo el que vull és guanyar, que és el que feia Valverde i és el que està fent Setién”.

Qui us ha deixat millors sensacions, Barça o Madrid?

Jofre Mateu: "Jo veig al Barça amb un punt de confiança que em fa confiar en ells. Jo el vaig veure amb una superioritat que crec que ens pot anar molt bé”.

Àlex Delmàs: “A mi el Barça, però jo crec que això ho hem d’anar veient, i més amb aquesta càrrega de partits que canviaran molt les coses. Em va sorprendre agradablement el Barça perquè si alguna cosa sempre ens fa por d’aquest equip, són aquests moments, aquestes desconnexions, aquestes distensions que té i vaig veure un equip que va sortir a pel partit molt convençut i va tenir molt gol; per mi tenir molt gol et farà portar a guanyar la lliga. De les últimes tres lligues que ha guanyat el Barça, en totes ha acabat com a màxim golejador i no en totes ha acabat com a equip menys golejat. Per mi el Barça, en estructura general, és el mateix equip, però crec que posicionalment cada un dels jugadors tenen més clar on posar-se”.

Sobre Braithwaite i Griezmann?

Jofre Mateu: “A Suárez se'l busca i a Griezmann se'l busca poc, i Griezmann s'ofereix sense parar, fa moviments constantment bons i dóna moltíssim per l’equip. Si parlem de que Braithwaite evidentment fa coses molt bé, Griezmann les fa millor, i tot i això llueix menys perquè crec que és un jugador que no se l'està aprofitant prou".

Àlex Delmàs: “Jo crec que Griezmann és bastant millor jugador que Braithwaite, però que Braithwaite potser pel que li demana el joc del Barça, pel que demana l’ecosistema de dalt potser s’adaptarà millor, és a dir, pel que se li demana a la posició, tal com està muntat l’equip Braithwaite pot sumar més. Jo crec que Griezmann és veritat que no es veu tanta sintonia com amb Suárez, però jo també crec que Griezmann s’ha de treure una mica la por de sobre. Ha de demostrar una miqueta més de personalitat i potser a partir d’aquí pot connectar més”.

Sobre Araújo

Jofre Mateu: "Jo el vaig veure bastant bé. Amb alguna timidesa, però en general el vaig veure un futbolista que no va desentonar ni molt menys".

Àlex Delmàs: "Hem de tenir clar que Araújo és una bèstia competitiva, és un jugador que té una mentalitat brutal i que probablement per això cap situació se li fa estranya. Va molt bé al tall i és molt poderós per dalt. A mi em va agradar, sempre posant per davant que l’exigència del Mallorca va ser la que va ser, que després del primer gol va baixar bastant”.

Creieu que Madrid i Barça es deixaran molts o pocs punts?

Àlex Delmàs: "Jo crec que pocs. Sóc dels que penso que els equips de molt talent i de més recursos s'imposaran bastant fàcil en aquestes primeres jornades. Jo crec que si el Barça vol guanyar la lliga com a molt pot tenir una punxada”.

Jofre Mateu: “Jo crec que el Madrid punxarà aviat i a la que es distanciï una miqueta es desinflarà. Jo veig el Madrid poc fiable i em sembla que tornarà a ser bastant debacle, al final una lliga còmoda pel Barça”.