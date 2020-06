Calleja: "El Granada es un rival directo por Europa"

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, afirmó que el Granada, al que su equipo se medirá este viernes en la ciudad andaluza es un rival directo de su equipo y tiene todas las opciones para jugar en competiciones europeas en la próxima temporada.



En la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico madrileño agregó que se van a medir a un rival muy competitivo, que lleva muchos años con una misma idea de juego, que explota bien sus virtudes y que genera mucho peligro a balón parado. "Están haciendo una temporada buenísima y tendremos que estar a muy buen nivel físico y mental para sacar adelante un encuentro dificilísimo", señaló.



Por ello, cree que deberá madurar el partido "poco a poco" ante la intensidad del rival y con la obligación de no hacer faltas cerca del área. "A partir de ahí la frescura y los cambios pueden ser determinantes", apostilló.



Sobre la frescura, indicó que ante el Mallorca les faltó y que acabaron muy fatigados, sin olvidar que hay poco tiempo para recuperar y ante la ausencia de Pau Torres, sancionado, no descartó la posibilidad de que juegue Sofián Chakla.



"La gente de refresco es vital e Iborra -que no jugó ante el Mallorca por sanción- es uno de ellos. Es un líder en el campo y marca los tiempos del partido. Contagia a los compañeros y es una pieza clave en nuestro juego", agregó Calleja, quien a pesar de reconocer la falta de frescura, destacó la importancia de haber mantenido la puerta a cero en los dos partidos ya disputados tras el parón.



Sobre Bruno Soriano, que vuelve a una convocatoria tres años después, señaló que de momento entra en la lista de veinticinco y que antes del partido se realizarán dos descartes, mientras que también destacó la "excelente" temporada del guardameta Sergio Asenjo "que está haciendo historia en el Villarreal por méritos propios".



Señaló que deben encontrar la forma de que Paco Alcácer participe más en el juego del equipo y que a Samu Chukwueze solo le faltaba ser un poco más aplicado en defensa. "Con la voluntad que está poniendo para ello, va a ser un jugador mucho más completo", indicó Calleja.

Tras el 4-4 de la primera vuelta, en el partido que se jugó en la primera jornada de Liga, señaló que espera un encuentro con muchos menos goles, que habrá cambios en la alineación del Villarreal respecto al encuentro contra el Mallorca y que haber arrancado bien en la vuelta a la competición va a ser clave.



"No podíamos fallar y hemos empezado con dos victorias. Queremos seguir así. Tenemos un calendario muy exigente, pero también toda la confianza del mundo", concluyó el entrenador del conjunto castellonense.