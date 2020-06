La cancion favorita de Donald Trump: You Can't Always Get What You Want

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN #104. EMISIÓN 21/06/2020

Comenzaré diciendo que el personaje no me gusta nada, como a casi todo el mundo que conozco, por cierto. Donald Trump, el inesperado presidente de los Estados Unidos elegido en 2016 aspira a un segundo mandato en las elecciones de 2020, dentro de nada, cinco meses. El mundo contiene la respiración porque, sí amigos: puede volver a salir reelegido, para asombro nuestro. Pero en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN hablaremos sobre su canción favorita, la que él usa en mítines y actos políticos de toda índole. “You Can’t Always Get What You Want”, de los Rolling Stones.

La canción es una de las mejores del repertorio de Sus Satánicas Majestades, y mira por dónde vino a chafarnos la alegría que nos daba escucharla cuando supimos que también le gustaba tanto a Donald Trump. Es sesentera pura: los Stones conocieron la fama, sus premios y sus castigos ya en aquellos primeros años y al final de la década, en 1969 la publicaron en el álbum “Leti t Bleed”. “You Can’t Always Get What You Want, but if you try sometimes, you just might find you get what you need”. No siempre consigues lo que quieres, pero si lo intentas algunas veces, puede ser que tengas lo que necesitas. Cuando los rockeros se ponen a hacer filosofía pueden pasar dos cosas: que hagan el ridículo o que les salga algo sublime. La de hoy es de estas últimas. Es una canción sobre lo difícil que es conseguir la felicidad; una canción que habla del conformismo, de no sufrir tanto por no llegar a donde quieres y que, luchando por unas cosas, al final obtienes otras que no esperabas, pero que también te hacen feliz. Tú pretendes unas cosas, pero luego la vida te da otras que no eran esas pero también te valen. La canción es un comodín: vale para muchas situaciones de la vida. Malvadamente, algunos la usan hasta en las bodas: no siempre tienes lo que quieres, pero... Marianne Faithful, la novia de Jagger aquellos días, decía que la canción hablaba de la droga. A saber. Lleva una preciosa introducción a cargo de un coro infantil londinense de 60 niños, y luego una guitarra acústica y un corno francés abren el tema para que Jagger comience a relatar historias de personas que no consiguieron lo que querían, pero alcanzaron lo que necesitaban.

Y cuando todo el mundo imaginaba que Donald Trump no iba a ganar las elecciones presidenciales de 2016, ni siquiera en su propio partido, pues resulta que este empresario y político obtuvo 60 millones de votos bien repartidos por los estados clave que valieron más que los 63 millones de votos mal repartidos que obtuvo la candidata contraria, Hillary Clinton. Durante su campaña presidencial esta es la canción que más sonaba: con bastante picardía Trump les ponía a los representantes de su propio partido republicano, que no creían demasiado en él, el “You Can’t Always Get What You Want”. Parecía decirles eso mismo: que aunque no tenían en él a quien de verdad querían, en el fondo él era al que necesitaban.

Tanto le gustaba a Trump la canción que la noche electoral, una vez que había ganado la presidencia en las urnas, tras su primer discurso de aceptación como presidente y mientras recibía los aplausos de su público bajando del estrado entre globos y confetti, hizo que sonara esta canción de los Stones que ya para siempre estará contaminada. Una pena, la verdad, porque es una canción muy buena. De nada sirvieron las peticiones de los Rolling Stones pidiendo a Trump que dejara de usar el tema con fines políticos en sus mítines, porque Trump no les hizo caso. Los Stones (y nosotros) ignoraban que no puedes conseguir todo lo que quieres… a menos que seas Donald Trump, claro, que quiso ser presidente de los Estados Unidos y contra todo pronóstico y para disgusto nuestro, lo fue. Hoy, en la edición número 104 de LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN, Sus Satánicas Majestades, los Rolling Stones y una canción buena echada a perder por la soberbia de un político: “You Can’t Always Get What You Want”