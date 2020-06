Fernando Vázquez: "No segundo tempo superamos ampliamente ó Rayo, pero non chegou"

El entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez, admitió tras el empate ante el Rayo Vallecano, que se equivocó en el planteamiento del partido. "Non acertei, na estructura do equipo, na elección de futbolistas ou no plan del partido", reconoció justo después de subrayar la reacción del equipo blanquiazul en la segunda parte. "No segundo tempo superamos ampliamente ó Rayo, pero non chegou", destacó.

Nolaskoain: "En principio, todo queda en un gran susto" El centrocampista del Deportivo Peru Nolaskoain ha tranquilizado a los aficionados del equipo gallego y a sus seguidores en las redes sociales tras el esguince de tobillo que se produjo en el encuentro de este sábado. "En principio todo queda en un gran susto. En nada estoy otra vez", ha publicado en la red social Instagram el jugador cedido por el Athletic Club. Nolaskoain tuvo que abandonar en camilla el césped en los últimos minutos del partido con el Rayo tras producirse el esguince al apoyar mal el pie en un salto por el balón. Según explicó el Deportivo en un parte médico, la primera exploración médica en el vestuario de Riazor indica que sufre una entorsis en su tobillo derecho.

El técnico también aludió directamente a los errores de Mollejo y Mujaid, de los que espera que mejoren como futbolistas a partir de la asunción de los fallos. "O segundo gol é un regalo", apuntó sin ambages. Sobre el primero, admitió el golpe: "Encaixar gol no primeiro minuto é complicado".

Fernando Vázquez no quiso entrar en el debate sobre los penaltis pitados en el encuentro pero sí insistió en su queja por las diferencias en el tiempo de descanso entre partidos de los equipos en competición. Subrayó que el Dépor llegó al partido con 68 horas de descanso, menos de las 72 comprometidas, mientras que otros conjuntos están disfrutando de más tiempo. "Inflúe decidadamente no estado físico e mental do meu equipo; e estámolo a pagar", sentenció.

Paco Jémez: "El fútbol es esto, bendita locura; todo menos aburrimiento"

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, se congratuló de la "bendita locura" que se vio en Riazor en el duelo entre su equipo y el Deportivo, con seis goles (3-3), remontada de los locales y empate final con polémica por un penalti en cada área.

"Tenemos que dar más solidez defensiva y entereza, pero el fútbol es esto, bendita locura. Quiero huir del aburrimiento y seguro la gente que lo vio por la tele tendrá cualquier tipo de sensación, pero menos aburrimiento cualquier cosa", comentó en rueda de prensa.

El técnico pidió a LaLiga que modifique los horarios porque a las cinco de la tarde hace "un calor de tres pares de cojones", aunque crean que "el norte" sea más fresco.

Paco aseguró que no vio penalti por mano de Andrés Martín, que revisó el VAR, y dijo que al defensa, que "en líneas generales estuvo bien, le sigue persiguiendo la maldición de estar en todas las situaciones negativas del equipo".

Además, advirtió de que no va a disponer de Pozo en lo que resta de temporada. "Sigue con sus molestias y es una pena porque nos vendría fabulosamente bien, es extraordinario en todos los aspectos y nos daría muchísimo", apuntó.

De su rival en Riazor dijo que su "gran fortaleza es la plantilla" que tiene, con jugadores que hacen "daño". "Tiene potencial para salir de ahí (descenso) y sacar esta temporada lo mejor que se pueda. Ojalá se salve", deseó.