Es el presidente de una universidad privada que tenemos aquí: la Universidad Católica de Murcia. Tiene línea directa con el Vaticano. Los papas le escuchan y le hacen caso: los tres que ha habido últimamente. Pone y quita obispos a su antojo. Es odiado y temido; adulado y ridiculizado; un futuro santo para unos, un fantoche increíble para otros. Ha acumulado un poder enorme en los últimos 25 años. Dicen que él es el verdadero dueño de la región. Los presidentes le temen; los consejeros del Gobierno de la Comunidad Autónoma, antes de tomar una medida, piensan si le afectará a sus intereses: en tal caso, esos políticos saben que no tienen futuro. Crece y crece sin parar. Influye y decide; nada logra detenerle. Se expande a otros territorios, maneja millones de euros todos los años, da trabajo a miles de personas; se ha hecho dueño del deporte regional y parte del nacional. Empezó en 1996 casi sin alumnos y hoy tiene 20.000. Hombre de fe, seguidor del camino neocatecumenal, los kikos, un grupo ultracatólico de familias numerosas que silenciosamente se ha hecho fuerte y ocupa muchos resortes del poder autonómico, empresarial, educativo y sanitario de la región de Murcia como si fueran una hidra.

Esto es Murcia, señores. Bienvenidos a esta tierra digna de estudio sociológico, psicológico y, permítanme la licencia, parapsicológico. Porque no se puede entender que seamos tan, tan lerdos, tan, tan estúpidos como para dejarnos gobernar por gente de esta, por favor. No fue un borracho en la barra de un bar. No fue un cuñado enloquecido en una comida familiar, ni un friki del youtube, ni un cantante con el cerebro taladrado por la cocaína, ni un periodista alcoholizado y ultra en tertulias chifladas gritando en esas radios de Dios. No fue un enteradillo, un iluminado o un mindundi de los muchos que tenemos que sufrir en nuestra vida diaria quien dijo estas palabras hace unos días: “¿Por qué ya en la Olimpiada de Londres se anunciaba el coronavirus? ¿Por qué Bill Gates y Soros ya hace años anunciaron el coronavirus? ¿Cómo ha venido esto? ¿Con qué motivo? Quieren controlarnos cuando se encuentre la vacuna con un chis (sic) a cada uno de nosotros, para controlar nuestra libertad. Esclavos y servidores de Satanás. ¿Pero qué se han creído?”.

Quien dice todo esto mientras habla del Anticristo no es un chamán que se ha fumado algo con taparrabo y plumas de una tribu africana, sino el encorbatado y muy católico presidente de la segunda universidad regional en un acto oficial. Aquí, en Murcia. En el año 2020. Me da tanta vergüenza que pido disculpas al resto de los españoles por estos espectáculos que estamos dando y también a las generaciones futuras que se preguntarán cómo pudimos permitir esto, qué nos pasaba para haber encumbrado a alguien así. Esta mediocridad no llegaría a nada en otros lugares de España. ¿Se imaginan un personaje así al frente de cualquier institución del País Vasco, de Cataluña, de Asturias o de Valencia? Luego nos extrañaremos si los habitantes de la región de Murcia somos carne de chistes de humoristas. Si esta es la élite intelectual de la región, entonces pienso que no nos merecemos otra cosa, la verdad.