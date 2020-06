Antón Meana: "Siempre benefician al Madrid o al Barça, pero no creo que beneficien más al Madrid que al Barça"

Avui al ‘Què t’hi Jugues!’ hem parlat i analitzat la polèmica arbitral que hi va haver ahir en el partit entre el Madrid i la Real Societat amb l’Antón Meana, l’Àlex Delmàs i en Moisés Hurtado.

Antón Meana

“A mí no me parece que sea un escándalo, me parece que es un arbitraje escandaloso, y es otro más. Me parece que son fallos muy groseros, entonces yo creo que si tenemos árbitros que en teoría son buenos y tenemos una herramienta que es el VAR y que dicen que viene para mejorar, yo no entiendo cómo pueden tener errores tan graves todos los partidos. El Madrid tiene mucha más repercusión porque es el Madrid, lo de ayer fue grosero. Me parece increíble, pero me parece igual de grosero el fallo del penalti de Messi el otro día, me parece que el otro día tiene un fallo tremendo contra el Eibar en Getafe… Creo que estamos en un nivel arbitral muy bajo y creo que los árbitros muestran una imagen de que todo les da igual, y me parece muy preocupante para lo que falta de liga el nivel arbitral tan bajo en el campo y en el VAR que están sufriendo todos los equipos”.

“A mí lo que me sorprende es la diferencia de criterio, yo creo que no lo están utilizando bien y están generando una confusión que la gente está desconfiando más que nunca del VAR y de los árbitros. La sensación de que ayer hubo un escándalo en San Sebastián es general en toda España y creo que esto perjudica al colectivo arbitral”.

“La sensación es que al final siempre benefician al Madrid o al Barça, yo no creo que beneficien al Madrid más que al Barça”.

Àlex Delmàs

"Al final crec que amb la normativa el que falta és naturalitat. Jo crec que el gol de la Real Societat, si el mires amb sentit comú és gol legal, perquè al final és un xut que va dins, que a Courtois no l’impedeix i que si comencem a anar amb el metro si està dins o fora de l’àrea podem trobar mil condicionants. A mi em sembla que el sentit comú et dóna gol, el sentit comú l’hauria d’aplicar l’àrbitre”.

“Jo crec que aniria bé que a la sala VOR hi hagués exjugadors. A part, el que a mi no m’entra al cap és que no revisin cap de les tres jugades”.

“Jo no crec que beneficiïn més al Madrid que al Barça. No ho crec ni ho vull pensar. Jo crec que és del moment perquè venim de tres partits, sobretot el d’ahir que sí que és clar que surt afavorit, però ni ho vull pensar ni ho crec”.

Moisés Hurtado

“Yo creo que la normativa es clara, lo que pasas que aun viéndolo 20 veces es muy difícil de decir. Hay una cosa que está clara, si es en caso de duda es a favor del Madrid o del Barça y en contra del Espanyol por ejemplo o del Eibar. Es por la repercusión mediática que tiene cada gol del Madrid o del Barça”.

“El problema de los exjugadores en esa sala es que aplicarían el sentido común y los árbitros no aplican el sentido común, aplican la normativa”.