La playa de la Chapineta ha izado su primera bandera azul

La consejera de Turismo, Juventud y Deportes, Cristina Sanchez ha presidido el acto oficial de las banderas azules a playas, puertos, centros de interpretación y senderos azules que concede anualmente desde 1987 la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y puertos que cumplen con una serie de condiciones ambientales e instalaciones.

En Cartagena, la playa de la Chapineta, ha izado por primera vez el distintivo este martes 23 de junio. Se suma así a otras cinco playas de la ciudad como son Cala Cortina, San Ginés, Levante, Isla Plana y El Cuartel.

Por su parte, el Real Club de Regatas de Cartagena también ostenta el distintivo, así como los senderos azules del Ayuntamiento; camina 10.000 pasos La Manga-Cabo de Palos y el sendero azul La Azohía-Isla Plana, y la Autoridad Portuaria con el sendero azul Puerto de Cartagena.

Águilas continúa liderando el ranking regional con 11 distinciones en el destino, con nueve banderas azules en las playas de Las Delicias, Levante, La Colonia, Poniente, Calarreona, Matalentisco, La Higuerica, La Carolina y La Casica Verde, y los puertos Club Náutico Águilas y Puerto Deportivo Juan Montiel.

Por su parte, Mazarrón contará con banderas azules en las playas de Rihuete, El Puerto, Bahía, Nares, Grande-Castellar, Alamillo, El Mojón y Percheles, así como el Club de Regatas y el Puerto Deportivo.

San Pedro del Pinatar mantiene banderas en la playa de El Mojón y el puerto Marina de las Salinas, a las que se suma la distinción de ‘Centro Azul’ al Centro de Visitantes de Las Salinas.

Lorca se posiciona con una bandera azul para la cala de Calnegre y San Javier mantiene una para la playa de La Ensenada del Esparto.

Hay que señalar que por cuarto verano consecutivo, las banderas azules no ondearán en ninguna playa del Mar Menor porque sus ayuntamientos no solicitaron banderas azules al entender que "no se cumplían los requisitos"

El episodio de "sopa verde" del verano de 2016 motivó que un año después las playas del Mar Menor perdieran un distintivo que aún hoy no han podido recuperar.

La consejera de Turismo, Cristina Sánchez, ha animado a los propios ciudadanos de la Región de Murcia a realizar turismo regional a través de rutas y visitas por estas playas reconocidas con el distintivo. "Somos muy afortunados en esta región, la belleza que alcanzan nuestras playas es infinita, y hay gente de esta zona que aún desconoce muchos de estos rincones".

Desde la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor se han creado dos guías, una como adaptación de los criterios bandera azul al COVID-19 y otra en materia de prevención, salvamento y socorrismo. "Son un esfuerzo enorme de coordinación con comunidades autónomas, expertos, ministerios y equipos a nivel internacional", según ha indicado el presidente de la Adeac, José Ramón Sánchez Moro, quien también ha insistido en que "no se ha creado la bandera azul para crear un ranking con las playas que tienen mejores instalaciones y servicios, sino para elevar el nivel general de todas las playas europeas".

El concejal de Turismo, Manuel Padín, también ha asegurado que "la Región de Murcia es fuerte si está unida, y con esa unidad se va a conseguir a atraer al turismo porque desde el Ayuntamiento se va a luchar contando con la materia prima necesaria".