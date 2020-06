El Villarreal suma un importante punto en la pelea por Europa

El Villarreal y el Sevilla empataron a dos goles en La Cerámica, en un duelo apasionante en la lucha por las plazas de Liga de Campeones, en el que los sevillanos fueron superiores y aunque no pudieron ganar, frenaron a un rival directo que venía de ganar tres partidos consecutivos en la reanudación de la Liga.



La nota emotiva del encuentro fue el regreso a los terrenos de juego del capitán del Villarreal, Bruno Soriano, tras más de tres años ausente de los mismos por diferentes lesiones.



El Sevilla saltó al césped de La Cerámica con las ideas muy claras, ahogando la salida del Villarreal y buscando el dominio del balón. Con mucho esfuerzo el Villarreal fue nivelando el choque y a los 18 minutos se adelantó en el marcador. Un gran pase de Gerard fue cabeceado a bocajarro por Anguissa, Vaclik consiguió despejar con apuros pero el rechace cayó en poder de Paco Alcácer, que no perdonó.



El gol aturdió al Sevilla. Con un juego horizontal y sin mordiente, tan solo las subidas de Jules Koundé por la banda derecha crearon cierta inquietud en la zaga local, muy cómoda. Tan cómoda estaba que cuando Escudero recibió un balón más allá de la frontal no salió nadie a marcarle, por lo que el lateral se acomodó a placer y soltó un colocado disparo para empatar el encuentro y acabar con la imbatibilidad del Villarreal desde que se reanudó el campeonato



Apenas quedaban cinco minutos para llegar al descanso, pero en la última acción del primer tiempo, un saque de esquina de Cazorla lo cabeceó cómodamente el central Pau Torres para dar ventaja a los suyos.



A Julen Lopetegui no le terminó de gustar el rendimiento de los suyos y realizó un triple cambio al descanso dando entrada a Navas, Munir y Ocampos. Y la jugada le salió bien. El Sevilla la arrebató el balón al Villarreal y fue el equipo que dominó a un Villarreal que fue perdiendo fuelle en ataque.



En el ecuador del segundo tiempo, el conjunto sevillista consiguió el ansiado empate tras un centro bombeado de Navas que remató de volea en el segundo palo Munir de manera espectacular.El cuadro visitante no se conformó con el empate y no varió ni una coma del guion que estaba escribiendo desde la reanudación.



El Villarreal, perdido en la medular desde que Cazorla había abandonado el terreno de juego, acabó el partido agobiado en su campo, defendiéndose y fiando sus opciones ofensivas a una acción aislada.



El holandés De Jong tuvo la victoria para el Sevilla, pero primero su posición de fuera de juego supuso la invalidación de su tanto y posteriormente una parada espectacular de Sergio Asenjo, a un remate suyo de cabeza, frustró el triunfo de los de Lopetegui.



Ficha Técnica:



2. Villarreal: Asenjo, Mario Gaspar, Albiol, Pau, Alberto Moreno;Iborra (Bruno, m.88), Cazorla (Moi Gómez, m.57), Anguissa; Chukweze (Ontiveros, m.72), Alcácer (Bacca, m.88) y Gerard (Trigueros, m.72).



2. Sevilla: Vaclik, Koundé, Gómez (Ocampos, m.46), Diego Carllos, Escudero, Jordan (Vázquez, m.63), Fernando,Banega, Suso (Navas, m.46), Rony López (Munir, m.46) y En-Nesyri (De Jong, m.81)



Goles: 1-0, m.18: Alcácer.1-1, m.39: Escudero. 2-1, m.45+ Pau Torres.2-2, m.63. Munir.



Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano). Amonestó por el Villarreal Alberto Moreno, Trigueros y Bruno Soriano, por el Sevilla a Sergi Gómez, Fernando y Ocampos.



Incidencias: Partido correspondiente e la jornada 31 de LaLiga Santander disputado en el estadio de La Cerámica a puerta cerrada.