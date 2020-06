Adolfo al 'Què t'hi Jugues!': "Lo de ser favoritos en el Play-off hay que ganárselo en la pista"

Aquesta tarda el Barça de futbol sala s’enfrontarà al Llevant en el partit dels quarts de final del play-off exprés que decidirà el campió de la lliga. En aquest play-off, que es disputa al Martín Carpena de Màlaga, totes les eliminatòries es decidiran a partit únic i la final serà el 30 de juny. Avui, a les portes del debut del Barça, al ‘Què t’hi Jugues!’ hem parlat amb el pitxitxi de l’equip, Adolfo.

"Yo trabajo día a día, no creo que el peso y la responsabilidad de meter los goles del equipo tiene que ser algo mío, pero ojalá sigan viniendo goles. Sí que es cierto que he tenido alguna racha goleadora que al final esto es cuestión de racha, cuando entran, entran muchos y tuve la suerte y la fortuna de que estaba saliendo todo, ojalá sigan llegando goles y si no, a ayudar en otros aspectos del juego que es lo que siempre intento hacer”, ha dit Adolfo.

Abans de l’aturada pel coronavirus el Barça era el segon classificat de la lliga i arriba al play-off com un dels principals favorits. “Al final lo de favoritos hay que ganárselo en la pista. Sí que es cierto que por los demás equipos somos el equipo a batir porque somos los actuales campeones, pero ahora después de tanto tiempo sin competir y de la forma en la cual se va a ejecutar este playoff está muy difícil y hay que ganárselo partido a partido en la pista”, ha dit el futbolista als micròfons de SER Catalunya.

Més enllà del títol de campió, al play-off exprés també es decidiran els equips que ocupen les dues places de la UEFA Futsal Champions League de la temporada vinent. "El objetivo principal del club es estar en Europa y eso ya conlleva una dificultad jugándotelo en una liga regular y luego en un playoff normal, imagínate jugándotelo ahora en un playoff exprés a vida o muerte en el cual si te cuesta la derrota un partido te vas para casa y el sueño de la Champions y el objetivo se puede esfumar”, ha explicat Adolfo.

"Al final el objetivo principal del club y del cuerpo técnico y de los jugadores es estar en Champions porque este club necesita y tiene que jugar competición europea y parece fácil, pero es muy difícil hoy en día. Jugártela a un playoff exprés dónde solo se clasifican los dos primeros, y en el caso de que no fuera el Pozo el que llega a la final, tendríamos que ganar la liga para asegurarte jugar en la Champions el año que viene, porque si luego no ganas la liga y en octubre la Champions la gana el Pozo te quedas fuera de Champions, es algo que es muy difícil porque te obliga a ganar la liga. Principalmente el objetivo nuestro, que es para lo que venimos luchando durante toda la temporada, es estar en Europa el año que viene y, como no, alzar el título de liga, pero así a partido único tiene una dificultad añadida”, ha afegit.

Una de les normes del play-off exprés és que en cas d’empat no hi ha ni pròrroga ni penals, sinó que l’equip millor classificat abans de l’aturada pel coronavirus és qui es classificaria per la següent ronda. "Que el empate sea favorable al equipo que en la liga regular esté más adelante en la clasificación es un punto a favor, en este caso para nosotros, porque al final el empate te da una ventaja, pero está claro que en eso no puedes pensar porque no puedes salir al partido pensando que el empate te vale, porque entonces estaríamos muy equivocados. Hay que pensar que solo vale ganar”, ha afirmat el jugador blaugrana.

Una de les novetats principals del Barça de cara a aquest play-off serà Esquerdinha, que s’ha recuperat després d’una llarga lesió i podrà jugar aquest tram decisiu de la lliga. “Es importante porque Esquerdinha para nosotros, igual que Ferrao, son jugadores fundamentales, no solo para nosotros, en cualquier equipo del mundo serían titulares porque son los dos mejores pívots que hay en el mundo. Al final que un jugador con la calidad de Esquerdinha ya pueda estar con nosotros, y más después de todo el tiempo que ha estado apartado y con lo que ha luchado y ha trabajado para llegar, es muy importante”, ha dit Adolfo al ‘Què t’hi Jugues!’.