Una carta de Bobby Ros, un programa pel Bilito

Querido Sique y todo el equipo del QTJ:

Recordarás Sique, que cuándo hicimos el live en Instagram para conocernos cara a cara te comenté que muchas veces había pensado en escribiros una carta. Pues bien, ese momento ha llegado.

Recordaréis también que os agradecí el “no habernos dejado tirados” a raíz del covid-19. Con esta carta pretendo daros a conocer una historia como la que supongo habrá miles, sino iguales, parecidas.

Desde mi más tierna infancia mi hermano Bilito me inoculó el veneno culé en la sangre.

Para poneros en antecedentes he de deciros que él es el mayor de 6 hermanos y yo el pequeño. Nos llevamos 17 años de diferencia.

Me pasó un libro sobre la Historia del Barça, me retransmitió día a día el inacabable fichaje de Johan Cruyff en el verano del 73, me explicó el impacto que tuvo Kubala… Mi hermano era un apasionado del club, íbamos a ver al Barça y me sentaba en sus rodillas, y así veíamos los partidos.

Mi hermano Bilito fue un gran fan de la radio, siempre fue fiel a vuestra emisora.

Llegamos ya al momento actual que estamos viviendo. El motivo de la carta.

Cuándo empezasteis a retrasmitir también por Facebook live yo empecé a comentar los programas. Él os escuchaba por la radio y cuándo Sique leía algún comentario mío, me llamaba y comentábamos el programa o sobre lo que yo había escrito.

Bilito, ya de mayor, tuvo muchos problemas de salud. Nunca se cuidó.

Hipertenso, diabético, cáncer de colón (del que se sobrepuso), cáncer de garganta (5 operaciones en 2 años) al que también ganó no sin dificultad…

Luego empezó con los problemas de insuficiencia cardíaca y de riñón. nunca se quejó y, aun y así él hacía una vida muy normal. Siempre que podía te ayudaba.

Cuando llegó la pandemia tuvo que recluirse en casa dado que era persona de multi riesgo.

El no moverse le empezó a pasar factura y lo tuvieron que ingresar. La primera vez a finales de abril. Y es aquí dónde entráis vosotros, todo el equipo del QTJ.

Además de que él os escuchaba, para mí, esa hora con vosotros era mi hora de desconexión de los problemas.

Fuisteis, sois, un apoyo. Las retransmisiones de Instagram Live me sirvieron de mucho pero es que además han servido para que creáramos una gran familia radiofónica.

Después de varios ingresos el corazón de Bilito dijo basta, se paró de repente y se fue para siempre.

Jamás podréis saber lo que habéis significado para mí todo el equipo del QTJ.

Historias como la mía o parecidas, habrá muchas pero creo que es mi deber ser agradecido mandaros esta carta porqué si no os lo explico nunca lo sabríais.

Tendréis muchas motivaciones para darle sentido a vuestro trabajo diario pero quiero que hoy tengáis una más, una razón humana.

Quiero daros las gracias, como ya os dije, por no dejarnos tirados durante la pandemia, por hacer un programa familiar, sin más pretensión que hacer periodismo y por darnos un sitio en él.

Roberto “Bobby” Ros Meyerhoff