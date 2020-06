En el día del orgullo: "I Will Survive"

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN #105. EMISIÓN 28/06/2020

ARTISTA: GLORIA GAYNOR

CANCIÓN: I WILL SURVIVE

AÑO: 1978

HISTORIA: DÍA DEL ORGULLO LGTBI

VIDEO: I WILL SURVIVE - GLORIA GAYNOR

Llegamos al final de la tercera temporada de LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN y como todos los años nos coincide con el día del orgullo LGTBI+. En el final de junio se celebra en todo el mundo este día que algunos no comprenden y a los que hay que explicarles que por supuesto que hay motivos para celebrar el día del orgullo del colectivo: porque han sido humillados y discriminados por no ser heterosexuales. Eso es algo que a nosotros no nos sucede y por ello hay que entender a y solidarizarse con las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Por lo que han sufrido y porque se les sigue estigmatizando. Y porque cuanto más derechos consigan ellos, más libres seremos también todos los demás. Este es su día y hoy, va por ellos y por ellas.

Y nosotros nos vamos a unir recordando la historia de la canción que, involuntariamente, se ha convertido en el himno del colectivo: “I Will Survive”, de Gloria Gaynor, el número 1 de la música disco en Estados Unidos y Gran Bretaña en el año 1979.

Gloria Gaynor. / Getty Images.

Recordemos que en la segunda mitad de los años setenta triunfaba la música disco, una mezcla bailable de soul y funk con grupos como Earth, Wind & Fire, Kool & The Gang, Village People, Boney M y solistas como Diana Ross y la de hoy, Gloria Gaynor. Y dos compositores que habían salido de la Motown, Freddie Perren y Dino Fekaris y que habían escrito varios éxitos del género, tenían un tema sin grabar y que se llamaba “I will Survive”, sobreviviré. No tenían quien la cantara, y al final apareció Gloria Gaynor, que escuchó el tema, le gustó, y se convirtió en una diva de la música disco cuando esta grabación, que apareció como cara B de un single, resulta que triunfó en las pistas de Estados Unidos y del resto del mundo y desde entonces no ha parado de crecer.

La letra de la canción describe en primera persona cómo alguien encuentra fuerza personal mientras se recupera de una separación. Sobreviviré a esto, viene a decir. “Al principio tuve miedo, estaba petrificada, no paraba de pensar que no podría vivir sin ti a mi lado. Pasé muchas noches pensando en el daño que me hiciste. Y me hice fuerte, y aprendí a caminar sola. Lloré, pero levanté la cabeza y aquí estoy ahora. Pensaste que me desmoronaría pero sobreviviré”. Todo este dolor, rabia, rencor y empoderamiento es algo que todos hemos sufrido alguna vez, por una causa o por otra. Lo curioso es que el letrista, era una persona herida no por un amante, sino la todopoderosa compañía discográfica Motown, de la que había sido despedido y contra la que lanzaba esta soflama. El hombre acusado no era tal, sino una empresa; la mujer herida tampoco, sino un pobre escritor de canciones. Pero muchas mujeres se vieron reflejadas en el daño que se describe en la letra de “I Will Survive”.

Y, colateralmente, el colectivo LGTBI+ se sintió identificado con una letra que hablaba de ofensa y humillación, de dolor y lágrimas, de soledad y abandono, de levantarse y luchar, de orgullo. De cosas muy bien contadas que les pasaban a ellos y ellas en sus vidas. En los setenta toda la comunicación entre personas del colectivo se hacía con mensajes velados. Muchas canciones, voluntariamente o no, se convirtieron en vehículos de transporte de estos sentimientos. “I will survive” se convirtió en una de ellas. Este hit de la música disco se convirtió en refugio de apoyo inequívoco de los derechos de los homosexuales. Había allí dentro de esos versos bailables con ritmo, brillos, lentejuelas, pelo afro y orquestaciones todo un compendio de perseverancia, fuerza interior, aceptación, orgullo, lucha y unidad. El colectivo la convirtió en su himno no oficial, pero en el que todas estas personas se sentían identificadas.

Han pasado 40 años de aquello. Gloria Gaynor se convirtió en megaestrella (y se convirtió al cristianismo después, pero esa es otra historia). El letrista herido salió de pobre y vive de los royalties millonarios que esta canción ha producido. Y el colectivo gay tiene su himno para siempre. Despedimos la tercera temporada de LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN deseando un feliz verano a todos nuestros oyentes, esperamos sobrevivir al coronavirus y celebramos el día del orgullo con Gloria Gaynor y su “ I Will Survive”