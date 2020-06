Los dos concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) han comunicado que dejan el partido y entregan su acta de concejal por discrepancias con la dirección de la formación tras "perder la confianza".

Los dos ediles han comunicado este miércoles su decisión. Junto a ellos, la Junta Directiva del partido en esta localidad, quince de los veinte afiliados del partido, han comunicado también su baja inmediata.

Uno de los concejales, Curro Basagoiti, ha explicado en la SER que tras llegar a la politica (ha sido concejal durante cinco años) "no tardé en detectar que las promesas de articular en un partido el instrumento necesario para llevar a cabo el proyecto de regeneración pretendido, podían quedar incumplidas. La realidad con la que me he encontrado es que el objetivo prioritario de la organización es la obtención de cargos, quedando relevado a segundo plano el debate sobre las políticas a realizar para ayudar a nuestros representados".

"Todo gira en torno a ocupar puestos en las Instituciones y colocar en ellas a las personas que mayor grado de lealtad ciega ofrezcan. Eso implica que hay gente preparada y con talento, pero también un gran número de personas que no tienen mayor mérito que la promesa de cumplir con lo que se les dice, sin más. Prima 'deber el cargo' al partido, por encima de formar equipos capaces de aplicar medidas de interés para la ciudadanía" según el edil que además ha publicado estos palabras en su perfil personal de Facebook a moto de despedida.

El edil añade que "el pensamiento crítico (constructivo) queda relegado por el acatamiento de lo que te dicten. Este 2020 ha llegado ese momento en el que todos los afiliados podíamos decidir qué queríamos para este partido y lo que he vivido ha sido todo un despropósito, una burla al afiliado y un paripé democrático. Muchos compañeros fueron abandonando la esperanza durante estos años y dejando el partido. Muchos fueron los que alertaban de lo que sucedía. Yo decidí no tirar la toalla y persistir, pensando que la mayoría luchamos por estos mismos ideales y que se podría modificar el rumbo desde dentro. No voy a entrar en los detalles de un sistema de votaciones telemático que falla hasta el punto de tener que posponer las elecciones, tras obligar a los afiliados a pasar horas delante de su ordenador intentando votar, pero sí quiero recalcar que el proceso de elección de compromisarios fue la mayor farsa que he vivido personalmente. No se promueve el debate, se cierran las sedes para el intercambio de opiniones, se señalan los candidatos a los que votar desde la propia organización y se acusa de airear los trapos sucios a quienes acuden a las redes sociales o a la prensa para darse a conocer ante sus compañeros, cuando la gestora encargada del proceso no deja más que una casilla de 140 caracteres para poner un lema gracias al cual los demás compañeros deberían votarte".

Cuestionado sobre la decisión ha tenido algo que ver con el caso de Juan Cassá en el Ayuntamiento de Málaga y en la Diputación provincial, Basagoiti detalla que "ha sido un tema más; no es el motivo exacto de mi dimisión porque ya había tomado la decisión antes, pero tampoco ha ayudado. Es un ejemplo más de lo que he explicado: usar las instituciones para recolocar a los amigos". Los dos ediles serán sustituidos por los siguiente en la lista de Cs en Alhaurín. La renuncia se hará oficial en el pleno que previsiblemente tendrá lugar el próximo viernes diez de julio.