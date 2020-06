El Barça ven jugadors a última hora per quadrar els comptes

ADRIÀ SOLDEVILA - Ja fa tres temporades que el Barça salva els números venent jugadors. Des de la marxa de Neymar Jr al París Saint-Germain, el club blaugrana ha augmentat tant la seva despesa que s’ha vist obligat a traspassar futbolistes a última hora per tancar l’exercici econòmic en positiu. És per això que l’entitat ha accelerat la sortida d’Arthur Melo a la Juventus 24 hores abans de tancar l’exercici, que finalitza el 30 de juny.

Des de la temporada 2013-14, amb la sortida de Cesc Fàbregas al Chelsea per 33 milions d’euros, el Barça s’ha acostumat a vendre jugadors durant el mes de juny per tal de millorar els seus números, una estratègia que també duen a terme altres clubs com el Reial Madrid. Però des de fa tres anys, els ingressos per vendes ja no són una opció per augmentar els beneficis, sinó que s’han convertit en una obligació per no entrar en pèrdues. De fet, després de la venda de Neymar Jr, el club ha canviat la qualificació dels traspassos: d’ingressos extraordinaris han passat a ser ingressos ordinaris. És a dir, imposats.

Precisament, la sortida de Neymar Jr al PSG va ser el punt d’inflexió. El brasiler va marxar l’agost del 2017 i va deixar un impacte directe de 144 milions d’euros (als 222 milions se li va haver de restar l’amortització que quedava pendent, la prima del fitxatge prorratejada i la prima de renovació), però ni tan sols aquest ingrés, ni els 55 milions del primer any de Rakuten com a patrocinador principal, van facilitar que el club arribés al 30 de juny amb uns bons números.

De fet, la venda de Neymar Jr va provocar que la junta directiva presidida per Josep Maria Bartomeu augmentés la despesa de 677 milions d’euros a 882, una pujada causada principalment pels fitxatges de Dembélé i Coutinho i per la renovació de Leo Messi, que van incrementar el cost esportiu en un 48%. Des d’aquell moment, el club s’ha vist obligat a vendre futbolistes per pal·liar aquest augment de despesa. En el mateix exercici, el Barça va traspassar Deulofeu al Watford per 13 milions d’euros dinou dies abans de tancar els comptes, que finalment es van quadrar amb, justament, 13 milions de benefici.

El curs passat, el club va tancar els números amb 4,5 milions de benefici. Però va aconseguir finalitzar l’any econòmic en positiu després de realitzar fins a quatre traspassos en els últims cinc dies de l’exercici. Del 25 al 30 de juny, el Barça va vendre André Gomes (25M), Marc Cardona (2,5M), Cillessen (35M) i Denis Suárez (12,9M), un ingrés de 75,4 milions que, després de restar-li les amortitzacions pendents, va tenir un impacte directe de 54,6 milions d’euros al balanç. Què vol dir això? Que sense els traspassos d’última hora, el Barça hagués tancat l’exercici amb unes pèrdues de 50 milions d’euros.

Avui, el president Bartomeu, el vicepresident econòmic Jordi Moix i el CEO Òscar Grau tancaran el balanç. Ho faran després d’aconseguir 72 milions per Arthur i 10 per Cucurella, altra vegada ingressats dos dies abans finalitzar l’exercici.

TRASPASSOS DEL BARÇA ABANS DEL 30 DE JUNY

2013-14

12 de juny – Cesc Fàbregas – 33M – Chelsea

Benefici: +41M

2014-15 (comissió gestora)

25 de juny – Gerard Deulofeu – 6M – Everton

Benefici: +15M

2015-16

3 de juny – Marc Bartra – 8M – Dortmund

Benefici: +29M

2016-17

30 de juny – Cristian Tello – 4M – Betis

Benefici: +18M

2017-18

11 de juny – Gerard Deulofeu – 13M – Watford

Benefici: +13M

2018-19

25 de juny – André Gomes – 25M – Everton

25 de juny – Marc Cardona – 2,5M – Osasuna

26 de juny – Intercanvi Cillessen-Neto – 35M – València

30 de juny – Denis Suárez – 12,9M – Celta

Benefici: +4,5M

2019-20

29 de juny – Intercanvi Arthur-Pjanic – 72M – Juventus

30 de juny – Marc Cucurella – 10M – Getafe

Benefici: ?