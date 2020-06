"Cualquier cosa que no sea ganar hoy va a sonar a fracaso, llevamos tiempo sin ganar la ACB y ahora ya toca"

NÚRIA VILAMALA - Avui a les 20.00 h el Barça de bàsquet disputarà la final de la Lliga ACB contra el Baskonia i els de Pesic tindran l’oportunitat de guanyar una lliga que no aconsegueixen des de l’any 2014. La lliga ACB només s’ha decidit una vegada a partit únic, l’any 1983, quan el Barça i el Madrid van disputar, a Oviedo, un partit de desempat i on el Barça va acabar guanyant. Avui al ‘Què t’hi Jugues!’ hem parlat amb un dels jugadors d’aquella plantilla, Juan Domingo de la Cruz.

"Fue un año muy especial. El partido importante se jugó en Oviedo, era el partido que definía la liga. Todavía el Barcelona no era como es ahora, que la gente está repartida por todos lados, allí era mucho más evidente que el Madrid era el equipo que dominaba. Fue muy bonito, nos salió un buen partido, bastante interesante y ganamos la liga”, ha dit Lagarto de la Cruz.

L’exjugador blaugrana també ha explicat al ‘Què t’hi Jugues!’ una anècdota que van viure durant aquella final que es va disputar a Oviedo. “Recuerdo que hubo una muy buena con el alcalde de allí, diciendo que él deseaba el triunfo del Real Madrid. Fue muy chocante porque estaba en ese momento el vicepresidente que era Nicolau Casaus, que era un crack, y le pegó un corte que lo aplaudieron hasta los del Madrid”, ha relatat de la Cruz, qui ha afegit que “en cada butaca del pabellón había puesta una banderita del Madrid, estaba todo el pabellón lleno”.

Per altra banda, amb Juan Domingo de la Cruz i amb Xavi Saisó també hem analitzat la final d’avui que jugaran el Barça i el Baskonia. “Jo crec que tot el que no sigui guanyar la lliga és un fracàs pel Barça, per la plantilla que té. Ara bé, el Baskonia és un equip molt fort, que té jugadors molt importants i jo crec que li posarà difícil. Em fa una mica de por, però jo crec que el Barça ha de guanyar”, ha dit Xavi Saisó.

Sobre la final, de la Cruz creu que el Barça arriba en un bon moment. “Creo que están bien y también creo que cualquier cosa que no sea ganar hoy va a sonar a fracaso porque ya llevamos tiempo sin ganarla y ahora ya toca”, ha dit l’exjugador, que ha afegit que “además equipo tiene, se han hecho muchos fichajes, muchas cosas que dices no entiendo como no se han conseguido más, pero bueno son rachas, son cosas que no salen como uno quiere y se cometen errores, pero yo creo que hoy es el momento de ganar”.

Tot i el seu passat al Baskonia, l’exjugador ha explicat al ‘Què t’hi Jugues!’ que avui va amb el Barça. “Yo tengo un puntito de mi corazón en Vitoria porque fue un año muy especial, me trataron muy bien y fue un año muy bonito para mí, pero yo soy del Barcelona y fueron 12 temporadas que evidentemente es mi casa y yo quiero que gane el Barcelona, no cabe duda”, ha afirmat.

A la recta final de l’entrevista, de la Cruz també ha dit que ell “firmava” tenir un físic com el de Mirotic o el de Tomic. “Yo con un físico como el de ellos estaría preso porque a alguno le habría arrancado la cabeza; yo lo hubiese aprovechado mucho. Son grandísimos jugadores y ojalá hubiera llegado a la bota de uno de ellos”, ha afirmat.