Calleja: "Queremos hacerle sufrir al Barça"

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, afirmó en la rueda de prensa previa a la visita del Barcelona de este domingo, que lo que le preocupa es que el equipo llegue a pensar o se crea que todo el trabajo ya esta hecho tras los últimos buenos resultados.



"Quedan cinco partidos en los que tenemos que mantener la línea porque la recta final es muy complicada con encuentros ante rivales directos. Queda mucho por disputar. No podemos caer en la euforia", señaló el entrenador del Villarreal, equipo que tras medirse con el Barcelona, visitará al Getafe, recibirá a la Real Sociedad, jugará a domicilio ante el Real Madrid y cerrará la liga en casa ante el Eibar.



"Debemos esperar al final de la temporada para celebrar lo conseguido. Estoy seguro de que no nos vamos a despistar", señaló Calleja, quien indicó que vive personalmente un momento muy feliz porque salen las cosas, el equipo juega bien y suma victorias.



Calleja explicó que la clave del momento del Villarreal está en la unión y en no buscar excusas, además de ser conscientes de que la Liga no se centra en las diez primeras jornadas, sino en creer en lo que se hace, algo que con un buen vestuario y buenos jugadores es más fácil de conseguir.



También destacó que la pareja de centrales Raúl Albiol-Pau Torres es de las mejores de la Liga. "Se compenetran bien y si han ido a la selección es por algo", indicó.



"El objetivo está ahí, cada vez más cerca, y depende de nosotros. No podemos relajarnos y debemos tener hambre y ser ambiciosos", concluyó.