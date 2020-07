Fernando Vázquez alerta del peligro de caer en la "relajación" por ver cerca el objetivo

El Deportivo está a dos victorias de la permanencia a falta de cinco jornadas después de estar con pie y medio en Segunda División B y, ahora que ve el objetivo cerca, su entrenador, Fernando Vázquez, ha alertado del peligro que supondría una relajación de los jugadores. "El equipo está más contento, más suelto, evidentemente, porque venir de buenos resultados te da más opciones de ganar el siguiente y estamos en esta situación", dijo en una conferencia de prensa.

"Cuando el objetivo está lejos, nadie se baja del carro, pero cuando está cerca sí que puede haber cierta relajación, que espero que no ocurra en nuestro caso. Es un detalle a tener en cuenta", señaló.

"A 40 kilómetros de casa nunca bajaría de la bici, pero cuando estoy a 500 metros y hay una cuesta que es difícil subir, me bajo, porque ya estoy cerca", insistió, y recordó que algo así le ha pasado a él en "algún club".

Este domingo, el Deportivo recibirá al Huesca en el estadio Abanca-Riazor, del que dijo que es "un equipo dominador, bien armado, estructurado y bien dirigido" por Míchel Sánchez.

"Míchel está haciendo un trabajo importante y tiene características de un equipo muy peligroso", añadió Vázquez, que no ocultó que le "gustaría" contar en el Deportivo con Pablo Insua, central del Huesca que pretendió el equipo gallego en el mercado invernal.

Además, dijo que en la plantilla oscense "hay varios gallegos y unos cuantos exdeportivistas", entre ellos, Pedro Mosquera, descartado por el Deportivo hace algo menos de un año.

"El fútbol es una caja de sorpresas, futbolistas que estaban aquí se fueron y son jugadores importantes teniendo al Huesca ahí arriba", señaló el preparador del Deportivo.

En el palco

Vázquez, que no podrá estar en el banquillo por sanción, afirmó que "lo normal" es que esté "en el palco" del estadio de Riazor y criticó el castigo que le impusieron (dos partidos de suspensión) por decirle al árbitro "no lo ves".

"Me parece una desproporción impresionante, pero es lo que pasa, así lo quieren los clubes. Cometí una pequeña falta y me impiden trabajar y dirigir el partido el domingo. No sé en qué favorece esto al fútbol. Podría ser una multa, pero impedir a un entrenador que haga su trabajo en el día de partido, no me parece nada bien", razonó.

También analizó los criterios diferentes de los árbitros a la hora de señalar penas máximas como la que le pitaron en contra ante el Tenerife.

"Soy partidario del VAR al cien por cien. Es una ayuda extraordinaria para los árbitros y creo que ellos también lo tienen que notar. Los árbitros son importantísimos, pero poco a poco les está quitando problemas. El VAR no se equivoca, se equivoca el que interpreta el VAR. A veces hay errores incomprensibles, pero en todo caso quedarían reducidos a un 4-5 por cien", comentó.

Vázquez expresó el deseo de tener la próxima temporada en la plantilla a Borja Valle, que acaba contrato, si bien precisó que "no depende solo del Dépor", y se refirió a la salida de Mamadou Koné, el único jugador de los que acababan contrato el 30 de junio que se negó a completar la temporada.

"Yo hablé con Koné porque no quería firmar la renovación y me interesé por las razones. En esa conversación, es clara, me explica la ración por la que no quiere prorrogar su contrato porque está jugando menos de lo que jugaba con los anteriores entrenadores. Le digo que es importante, que incluso pensaba en él para el próximo año, pero le parecía que no jugaba lo suficiente y se negaba a seguir", dijo.