Sergio Ortega solicita que se revise la firma del convenio de la Arandina

Nuevo sobresalto. La parcela administrativa supera a la deportiva en intensidad. Mientras el primer equipo sigue con su preparación para afrontar la fase de ascenso a Segunda B, la entidad ve como se le abre otro frente, en esta caso con la administración local.

Primero fue un episodio sobre las cuotas de inscripción de la categorías inferiores con la Federación de Castilla y León de Fútbol y la respuesta del propio presidente de la Federación Territorial. Las declaraciones de Marcelino Maté en la Cadena SER no han pasado desapercibidas y sus consecuencias se traducen en problemas para la Arandina. Ahora un concejal en el Ayuntamiento de Aranda, Sergio Ortega, ha solicitado que se aplace la firma del convenio de colaboración con el club en tanto no se revisen todos los detalles del mismo y no exista transparencia en la gestión de la Arandina.

Sergio Ortega se ha dirigido al edil de Deportes, Carlos Fernández, para solicitarle que "se deje pendiente la firma del convenio con la Arandina hasta que se esclarezca la actual situación económica del club". La petición hace hincapié en que "no se utilice el dinero público de manera irresponsable y se malgaste" en aras de una mayor transparencia en tanto no se resuelvan algunas dudas sobre la gestión del club. De momento no se ha tramitado ningún convenio con las distintas asociaciones aunque sí se aprobaron en un Pleno del Ayuntamiento de Aranda la partida a distribuir.

La petición de Ortega se sustenta en varios conceptos. Las declaraciones de Marcelino Maté, presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol, que trasladó mensajes como "no se entiende por qué no se informa a los padres de los jugadores de cantera de la Arandina que la Federación ha entregado al club casi 160.000 euros para el mantenimiento de todos los equipos". Fue contundente también a la hora de expresar que "con la cuota que abona un futbolista de categoría benjamín en la Arandina se pagan las cuotas federativas, la autoridad y los arbitrajes de todo el equipo benjamín. Y con una cuota de un futbolista del resto de los equipos se pagan todos esos equipos", a lo que sumó que "parece que la Arandina se siente cómoda embarrando en el campo y en las redes sociales".

Hay más argumentos que fundamentan la petición de Sergio Ortega para revisar un posible convenio con la Arandina. Reconoce que hay "sospechas sobre posibles deudas con futbolistas y entrenadores y el Ayuntamiento no está para tapar agujeros si se comprueba que existen".

Y podría no ser el único revés para una Arandina CF a la que se le han revisado las justificaciones de una subvención anterior y podría tener que devolver una cantidad ya percibida a las arcas municipales. La petición inicial de los servicios económicos ronda la cifra de los 20.000 euros pero ha habido un recurso del club que podría prosperar y reducir notablemente esa cifra.

Derrota en Guadalajara

En lo referente al primer equipo, la escuadra de Álex Izquierdo caía en la tarde del martes en su encuentro de preparación en el Pedro Escartín de Guadalajara. Un enfrentamiento del que técnico y jugadores deberán sacar sus conclusiones a una semana y media vista del comienzo del play off exprés de ascenso a Segunda División B. Desde la propia Arandina se cuenta con la intención de poder realizar otro encuentro de preparación, pero aún no hay rival ni fecha para el mismo.