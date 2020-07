Calleja: "Getafe será una guerra a la que cada uno irá con sus armas"

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, advirtió este martes que ante el Getafe, al que se miden este miércoles como visitante, afrontarán "una guerra" ante un rival directo por la lucha por Europa y en la que cada equipo "irá con sus armas".



"Sabemos el partido que vamos a tener en Getafe. Les tenemos que igualar en intensidad porque son un equipo que compite al máximo en cada jugada. Deberemos encontrar nuestra mejor versión y borrar el partido del Barcelona. El premio es muy bonito y está todo por decidir. Va a ser una auténtica guerra y cada uno irá con sus armas", aseguró Calleja.



Además, Calleja apuntó que el Getafe trabajará de "manera extraordinaria" y que "intentarán robar la pelota lo más arriba posible para acabar rápido. Espero a un rival muy reconocible. No podemos entrar en su juego e imponer el nuestro. Va a ser un partido duro de los de verdad".



El entrenador del Villarreal aseguró que deberán "salir muy concentrados y jugar rápido" porque a su entender el Getafe "hace una de las mejores presiones de la Liga y si jugamos lento nos penalizarán", por lo que considera que deberán tratar de "manejar el partido".



Calificó de "importantísima" la baja del colombiano Carlos Bacca porque "estaba dando su mejor nivel, nos estaba ayudando mucho y no poder contar con él nos trastoca un poco los planes", aseveró.



Asimismo, Calleja reconoció que el también atacante Paco Alcácer sigue siendo duda. "Hoy no ha podido entrenar con el grupo y tenemos que ver su evolución. Si no tenemos seguridad de que pueda jugar se quedará fuera de la convocatoria y descansará de cara al siguiente partido", informó.



Respecto a las opciones para suplir las bajas en la delantera, el entrenador madrileño comentó que contempla recurrir a Fernando Niño porque "siempre que ha jugado lo ha hecho bien", aunque también baraja como alternativa recurrir a Chukwueze, que también ha jugado como delantero de manera puntual y .considera que tiene cualidades que les podrían ayudar mucho en ataque.



También elogió el rendimiento de Gerard Moreno. "Está en un gran momento. Nos está ayudando mucho. Es uno de los mejores delanteros de Europa y todavía le quedan cuatro partidos para ampliar su cuenta goleadora. Si él marca todos salimos ganando", dijo sobre el atacante catalán.



De los objetivos del equipo, Calleja indicó que no renuncian a nada y que van a pelear por acabar lo más arriba posible de la clasificación pese a que "el calendario es duro, con doce puntos por disputar y todo por decidir", aunque cree que si ganan al Getafe "sería un paso importante".



"El calendario está siendo muy exigente e intenso, pero el premio es bonito. Motivación no falta y ganas tampoco. Vamos viendo las sensaciones de los jugadores para ver quién está mejor. Intentaremos aprovechar los cambios, que están siendo decisivos en las segundas partes porque el cansancio es muy grande. La gente de refresco es clave", comentó.



En ese sentido, también apuntó que los cambios que hacen en la alineaciones se deben a que "el equipo está bien" y tienen que elegir jugadores. "No hacemos los cambios solo por el aspecto físico. Hay muchos otros", añadió.



Calleja reconoció que el partido ante el Barcelona (1-4) fue un desgaste físico y mental. "No tuvimos el balón y nos sentimos superados. No es nuestra guerra y ya nos hemos recuperado. Sabemos lo que nos estamos jugando. Hemos limpiado la cabeza para conseguir el objetivo que tenemos al alcance de la mano. Entrarán algunos jugadores de refresco y los cambios también pueden ser decisivos", dijo al respecto