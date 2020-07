Fernando Vázquez: "No pueden estar los intereses de la tele por encima de la salud"

A Fernando Vázquez no le ha gustado nada que no se haya cambiado el horario del partido del Deportivo en Málaga. Para el técnico de Castrofeito, no es entendible que "al menos una hora" no hayan retrasado el inicio del duelo de su equipo en La Rosaleda. Se esperan en la capital de la Costa del Sol temperaturas que ronden los 30ºC durante todo el encuentro. "A mí me preocupa la salud de los jugadores. Sorprendentemente en Málaga no tenemos ese retraso", reclamó en rueda de prensa Fernando Vázquez. "No pueden estar los intereses televisivos por encima de la salud de los jugadores", continuó. El Deportivo decidió entrenar a las doce del mediodía en Abegondo para poder adaptarse a las altas temperaturas que se esperan en Andalucía.

El Málaga, un espejo del Dépor

Entiende el entrenador blanquiazul, que el rival del Deportivo de este miércoles (19:30h, La Rosaleda), es un espejo de lo que pretende su equipo. Tanto en solidez defensiva como en tipo de jugadores o incluso en puntación, es un rival muy parejo a los blanquiazules, algo que incomoda al técnico gallego. "EL Málaga es un equipo mimético al Deportivo", asegura. "No me gusta verme reflejado como en un espejo", añade a continuación. Vázquez afirma que se está planteando modificaciones en los planes habituales para buscar un desequilibrio en el campo.

Sin Peru y Keko

Fernando Vázquez no podrá contar para el duelo de Málaga con Peru Nolaskoain. El jugador todavía no está recuperado al cien por cien de sus problemas en el tobillo. Vázquez asegura que las previsiones que él mismo hizo fueron equivocadas y aguarda que ante el Extremadura pueda producirse el regreso del vasco al equipo. Con el que no podrá contar es con Keko Gontán. El atacante, ex del conjunto malacitano, no podrá jugar por contrato, aunque no estaba contando con demasiados minutos para Vázquez.

Apuesta por Borja Valle

Fernando Vázquez dio una inesperada oportunidad a Borja Valle en el centro del campo. Después de tres encuentros seguidos jugando en esa demarcación, el entrenador blanquiazul ha asegurado que vería con buenos ojos que el berciano continuase en el Deportivo. El capitán acaba contrato a final de temporada y la intención del club era dar por concluido el paso de Valle por A Coruña. Sin embargo, Vázquez ha dejado un recado a Richard Barral y deja entrever que sería bueno que el jugador continuase. "Ya se lo dije al jugador. Aún no hablé con Richard, pero por supuesto que estoy interesado en que Borja se pueda quedar en el Deportivo".