Comenzó el verano y comenzaron los rebrotes. La cosa pinta regular, teniendo en cuenta la cantidad de casos de coronavirus que hay por el mundo y la capacidad impresionante que tiene la ciudadanía para olvidar lo que pasamos hace pocas semanas. Esa es una de las armas secretas con las que cuenta el ser humano para no volverse loco, la capacidad para olvidar.

El olvido tiene una versión light que es el despiste. De eso no se libra nadie y se lo dice un despistado compulsivo. Creo que le he pagado los estudios universitarios al hijo de mi cerrajero de confianza, porque no sé cuántas veces ya me he dejado las llaves dentro de mi casa al salir, síntoma claro del despistado.

Hay gente que se enfada conmigo porque no los saludo por la calle y, creanme, no es porque no quiera saludar, es porque sencillamente voy en las pavías, pensando en las musarañas y caminando en piloto automático.

Peor es cuando me para alguien por la calle y mantengo una conversación de más de dos minutos sin tener ni idea de quién es. He desarrollado una habilidad pasmosa para utilizar expresiones neutras que no denoten que no tengo ni idea de quién es mi interlocutor. "¿Qué pasa, fenómeno?" "¿cómo te va con lo tuyo?" "hace tiempo que no nos vemos" o la mejor, "¿todo bien?".

Finaliza la conversación y me quedo minutos e incluso horas pensando: ¿quien carajo era? Hasta que de noche, en plena fase REM, me despierto de golpe y digo: coño, pero si era mi hermano.

En fin, amigas y amigos, aunque soy despistado compulsivo, trato de no olvidarme nunca de lo que toca estos días: seguir alerta, seguir prevenidos, usar mascarilla y pensar en nuestros mayores, que siguen en la cuerda floja. Qué duda cabe.