El Consejo para la Defensa del Noroeste denuncia una alta presencia de nitratos en el Acuífero del Bajo Quípar

Cehegín acogió recientemente una nueva reunión del Consejo para la Defensa del Noroeste, en este caso con aforo limitado a 13 participantes para respetar las medidas de seguridad frente a la COVID 19 y seguida de forma telemática por otras tantas personas de la comarca. Una reunión que sirvió para abordar el grave problema que sufre el acuífero denominado "Bajo Quípar" que se extiende entre los términos municipales de Bullas y Cehegín, así como las alegaciones a presentar a la revisión del Plan de Cuenca del decisivo ciclo 2021-2027.

Las analíticas del mes pasado, encargadas por el propio Consejo, han detectado unos niveles de concentración de nitratos de 226 mg/l, en una fuente del Bajo Quipar, cuando el límite legal es de 50 mg/l, lo que supone un índice de contaminación muy superior incluso a los que se vienen detectando en el deteriorado acuífero de Cartagena, Mar Menor.

Datos de los acuiferos / Consejo para la Defensa del Noroeste

Según apuntan desde la plataforma, estos resultados son similares a las mediciones que periódicamente realiza la propia Confederación Hidrográfica del Segura desde, al menos 2009, si bien se han llegado a niveles más escandalosos, como el dato de diciembre de 2015 en el que se registraron 492 mg/l, el mayor dato de contaminación detectado en toda la Cuenca del Segura, sin que ello haya dado lugar a ninguna medida específica, como así establece la Directiva Marco de Aguas (DMA) y la propia Ley de Aguas, confirmando así la negligencia de la CHS en todo lo que afecta a las aguas de la Comarca y de la Cuenca en general.

Según ha explicado a la SER el portavoz del Consejo, Alfonso Sánchez, lo más grave es que la mayoría de los acuíferos de la Cuenca no van a llegar a 2027 sanos, es decir, no sobreexplotados y no contaminados, tal y como obliga la DMA. Entre ellos se encuentra el acuífero de Bajo Quipar.

La contaminación de las aguas del acuífero, que finalmente se utilizan para riego, supone un peligro para la salud. También es una seria amenaza para la biodiversidad de la zona, provocándose un proceso similar al que tristemente se viene padeciendo y sin solución aparente en todo el entorno de la laguna del Mar Menor.

Por todo lo cual, tanto el presidente de la Plataforma, Pedro Costa Morata, como el resto de componentes del Consejo reclaman a la CHS que ponga fin a su dilatada inacción y permisividad y lleve a cabo medias efectivas, a las que está obligada, que permitan atajar este grave problema, remarcando que: "la destrucción del Mar Menor está convirtiendo al Noroeste murciano en el nuevo campo de Cartagena".

El Consejo también pide a todos los alcaldes de la Comarca y en particular a las alcaldesas de Bullas y Cehegín, una mayor implicación y presión social y política para poner fin a este problema tantos años desatendido. De hecho, uno de los acuerdos más importantes alcanzados fue llevar a cabo encuentros con los primeros ediles de los 5 municipios de la comarca para reclamar su implicación frente a los problemas sobre los que trabaja el Consejo, tales como: la contaminación, la sobreexplotación de acuíferos, las roturaciones y movimientos de tierras ilegales, las ampliaciones clandestinas de nuevos regadíos intensivos, ante lo que solicitan medidas como el establecimiento de limitaciones a los cultivos intensivos. Esperan para ello la creación de la Mesa Comarcal del Agua, Agricultura y Medioambiente, que ya plantearon a principios de año.