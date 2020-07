El Sporting se resigna a la mediocridad

Realmente, ¿alguien en su sano juicio podía pensar que este Sporting, ramplón y conformista, con más defectos que virtudes, acomodado a la zona tibia de la tabla y feliz en el cerocerismo podía aspirar a jugar el playoff de ascenso? Yendo más allá, ¿se lo creían de verdad los jugadores y el entrenador? Porque, si era así, lo han disimulado muy bien, racaneando en lo futbolístico, perdiendo tiempo en los partidos, no echando el resto para jugar a tumba abierta y asumir riesgos si, de verdad, creían que podían hacer algo más que acercarse, pasito a pasito, a la permanencia en Segunda. El punto de hoy le puede ayudar para eso, aunque no le salva matemáticamente. Para nada más. Al Albacete, que sí fue a por todas aunque no le dio para más, el empate también le vale de muy poco.

El Sporting tenía un guión para el partido del Carlos Belmonte. Inicialmente le salió perfecto; luego lo estropeó. Sabiendo por un lado que el Albacete iba a salir a morder debido a su necesidad, pero conociendo por otro lado sus propias limitaciones, se limitó a esperar en su campo y tratar de montar alguna contra. Le salió redondo, porque después de minutos en los que el Albacete dominó pero sin generar ocasiones (¿les suena a los sportinguistas?), en el primer tiro a puerta logró marcar. Fue en un contragolpe de manual, con Djurdjevic jugando de espaldas y entregando el balón a Manu García, que puso un pase de esos que en el Sporting solo puede poner Manu García. No fue el único destello del mediapunta, pero este fue el que tuvo éxito. Manu puede poner el balón en el lugar adecuado, pero para que sirvan de algo necesita tener en el campo a algún compañero que los entienda. Lo hizo Aitor García, que atravesó el campo entero para definir con un defensa y el portero del Albacete encima. Era el minuto 21 y, en el primer disparo entre los tres palos, el Sporting lograba adelantarse.

Antes del descanso Pedro Díaz lanzó un misil muy lejano, que hubiera sido el segundo si no hubiera intervenido el portero Brazao, quizás el jugador más destacado del Albacete. Ya en la segunda mitad el sierense lo intentó de falta, también sin éxito.

Aunque en el partido acabó apareciendo Zozulia. Hay quien osa comparar al delantero del Albacete con Djurdjevic, basándose en el argumento de la lucha que representan ambos en el campo. No hay color. Zozulia, tendente (como Djuka) a perder los papeles, aporta a su equipo. Algunos goles (no muchos) y otras cosas. Empezó dando un susto en el minuto 61, con un remate de cabeza que no subió al marcador por fuera de juego claro. Pero un poco después, el ucraniano no perdonaba para convertir un centro de un ex del Sporting, Álvaro Jiménez. Los manchegos contaron con la connivencia del Sporting: Damián Pérez no tapó la asistencia y el delantero del Albacete se coló sin problemas entre Babin y Molinero.

Empezó ahí el día de la marmota, con los previsibles cambios de Djukic que cualquier sportinguista puede acertar antes del partido. Ni una modificación táctica, ni una sorpresa. Álvaro Vázquez por Djurdjevic, Pedro Díaz por Javi Fuego, Nacho Méndez por Manu García... Y si pedirle al Sporting que marque un gol ya es casi pedirle un imposible, de exigirle que anote dos ya ni hablamos.

A nadie debe sorprender que el Sporting se quede sin objetivos. En realidad, solo la ilusión y el optimismo invitaban a pensar que un equipo que en ningún momento se ha metido en la pelea por el playoff fuera a hacerlo con una espectacular remontada final. Lo cual no quita para la dureza de digerir ver a otro Sporting fracasado y, lo que es casi peor, tan acomodado en la mediocridad.