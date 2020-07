"Sed felices. Es lo que hubiera querido mi padre"

Emocionante homenaje en Alcalá de Henares a Luis Pérez Suárez. Fue el primer médico en activo fallecido por Covid-19 en la Comunidad de Madrid. Además de trabajar para el SUMMA en la localidad serrana de El Molar, también estaba empleado en el Hospital HM Vallés de la ciudad complutense, donde también trabaja su mujer. Tanto su esposa como su hija han participado esta mañana en un acto convocado por la empresa para descubrir una placa que, desde ahora, le recuerda de forma permanente en el edificio.

Durante el acto, su hija Marta tomaba la palabra para "hablar con el corazón" y "dar las gracias a todos los que trabajasteis durante la pandemia. Tenéis toda mi admiración". La hija de Pérez Suárez ha destacado la personalidad de su padre. "Siempre le decía, papá esta persona te quiere, te admira. Jamás llegaré a entender cómo era capaz de ser tan humilde y no ver ese ángel que yo sí era capaz de ver a través de sus ojos marrones brillantes". Para ella la admiración que despertaba su padre radicaba en "cómo les haces sentir, por cómo les proteges, por cómo les cuidas, por la alegría que les transmites, por el cariño, por tu amistad, por tu nobleza, por tu lealtad". Y concluía sus palabras con un mensaje de parte del doctor. "No le olvidéis jamás, no dejéis de vivirle porque yo me niego a dejarle ir. Por favor, lo más importante de todo sed felices. Estoy convencida de que mi padre lo que querría que os dijera a todos es que seáis felices, que es urgente ser felices, tener humanidad y ayudar siempre".

Al homenaje han acudido decenas de compañeros y compañeras del hospital, además de familiares, amigos, y representantes de la compañía y de las administraciones públicas. Entre ellos, el viceconsejero de Humanización Sanitaria de la Comunidad de Madrid, José María Antón, y el alcalde de Alcalá de Henares. Javier Rodríguez Palacios ha agradecido, en nombre de la ciudad, la labor de Pérez Suárez y del resto de profesionales sanitarios. "Tenemos que recordar a los que hemos perdido, pero con tesón para avanzar, como el que Luis tenía. Una persona especial. Su familia recuerda también la historia de esta ciudad en la que todo el que quiera ser alcalaíno o alcalaína lo puede ser. Da igual cuánto tiempo lleves aquí".

Además de participar en el homenaje individual al doctor Pérez Suárez, el alcalde ha recordado que "estamos preparando un homenaje como ayuntamiento porque el Hospital Príncipe de Asturias fue un baluarte desde el que se peleó con tesón, donde los sanitarios dieron todo lo que tenían y algunos, como Luis, dejaron incluso su vida. Hubo un acuerdo plenario para ello. Queremos hacer, también, un reconocimeinto a las víctimas. Lo queremos unir en un mismo acto, probablemente el próximo otoño, que nos permita recordar y también seguir alerta porque la pandemia no ha finalizado".