Quique Setién: "No me convencéis en cuanto a que el equipo ha estado mal"

Aquest matí al ‘Què t’hi Jugues!’ hem escoltat en directe la roda de premsa de Quique Setién, prèvia al partit de demà al Camp Nou contra l’Espanyol. L’entrenador del Barça ha parlat del VAR, de les possibilitats que té el Barça de guanyar la lliga i del joc de l’equip blaugrana.

Sobre el joc del Barça

“Nosotros estamos bastante contentos. Una cosa son los resultados y otra las sensaciones que tenemos de muchos momentos que hemos tenido desde que hemos vuelto del confinamiento. Es verdad que el punto de acierto que tuvimos el otro día y la fluidez con la que encontramos la portería rival superamos a otros partidos, pero en ellos ya hubo muchos momentos muy buenos de los que estamos bastante satisfechos. Nosotros nos fijamos mucho en aquellas cosas que tienes que mejorar pero también en aquellas cosas que estamos haciendo bien y que las reforzamos permanentemente”.

“La idea es que aquellas cosas que hemos hecho bien des del primer día que hemos vuelto las consigamos mantener en el tiempo y tener más continuidad durante los partidos y como siempre también he manifestado que hay que mejorar algunas cosas que nos van a suponer mucho más, que son algunos defectos, algunos errores que podemos manifestar en ocasiones, tratar de erradicarlos”.

“Yo creo que hemos hecho muchísimas cosas bien, lo recalco porque sé que vosotros solo os manejáis por el resultado, quizás con esto os vale para decidir si un entrenador debe seguir o no, o está cuestionado o no lo está, este es el circo, lo entiendo y lo acepto, pero no me convencéis en cuanto a que el equipo ha estado mal. Yo tengo mi propio criterio después de analizar convenientemente todos los partidos y todos los minutos que jugamos, y partidos con la continuidad que hemos tenido en Villarreal seguramente no los hemos tenido, pero partidos que hemos hecho las cosas muy bien sí que los hemos tenido en muchas cosas”.

Sobre el derbi

“Todos los derbis no tienen nada que ver con los momentos de cada equipo ni con la clasificación, uno trata de dar lo mejor, se aísla totalmente de todo y se centra en ganar el partido. La importancia que tienen estos partidos para muchos jugadores es enorme y como casi todos va a ser un partido lleno de emoción”.

Sobre el VAR

“La realidad es que hay situaciones que a todos nos extrañan en cuanto a la utilización de este instrumento que tenemos, que son algunas acciones concretas que la misma acción unas veces se vaya a ver y otras no. Al final tenemos una herramienta extraordinaria, pero creo que no se está utilizando de manera unificada. Creo que habría que ponerse de acuerdo en aclarar todo esto porque esto muchas veces te desconcierta. Por lo demás cada uno luego interpreta a su manera lo que está pasando y luego lo que sí hacía falta era que entre los propios colegiados y los que están en el VAR pues que unifiquen este criterio para saber que, si hay un contacto y van a ver unas, pues hay que ir a verlas todas o si no aceptar la decisión del colegiado en cada momento como se hacía antes”.

Sobre les possibilitats de guanyar la lliga

“Claro que podemos ganar la liga porque la realidad lo demuestra, las matemáticas también. Es verdad que no es fácil, pero hay que guardar la esperanza hasta el último día y casi ni pensar en lo que puede hacer el rival, sino en lo que tenemos que hacer nosotros que es ganar todos los partidos, dejar buenas sensaciones, ver que haya una progresión en las cosas que estamos haciendo y si no es en esta competición pues que pueda ser y que todo lo que hagamos nos valga para la siguiente, que también es realmente importante”.