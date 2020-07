Iborra se libra de una sanción grave y podrá jugar ante el Real Madrid y el Eibar

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha saldado la tangana entre los jugadores del Getafe y el Villarreal al final del partido que dirimieron este miércoles en el Coliseum Alfonso Pérez con diez partidos de suspensión: tres a Xabier Etxeita y a Mariano Barbosa, dos a Damián Suárez y uno a Allan Nyom y Vicente Iborra.



El colegiado Xavier Estrada Fernández, que anoche arbitró el encuentro, incluyó en el acta una incidencia protagonizada al término del mismo por el argentino del equipo visitante Mariano Damián Barbosa, que no estaba convocado, y que golpeó al franco-camerunés Allan Nyom fuera del terreno de juego.



En el apartado de jugadores no convocados y otras incidencias del equipo visitante, Estrada Fernández anotó que una vez terminado el partido, Barbosa golpeó "con su mano derecha en la cabeza de Nyom tras un empujón de éste" y que dicha acción ocurrió "fuera del terreno de juego entre las áreas técnicas de ambos banquillos", según pudo confirmar EFE.



Al término del partido, que acabó 1-3 a favor del Villarreal con dos tantos de penalti de Santi Cazorla tras la revisión del VAR, el colegiado del Comité Catalán expulsó a Vicente Iborra (Villarreal) y Allan Nyom, Damián Suárez y Xabier Etxeita (Getafe) durante la trifulca que protagonizaron varios jugadores de ambos bandos.



Según el acta, Iborra vio la roja por volverse hacia el terreno de juego una vez finalizado el encuentro "encarándose con un jugador del Getafe a la vez que lo empujaba teniendo que ser retenido por miembros de su propio equipo".



También en el minuto 90 Allan Nyom recibió la misma cartulina, por encararse en el terreno de juego con un jugador no convocado por el Villarreal "empujándolo con el brazo izquierdo".



Dentro del túnel de vestuarios el árbitro expulsó a Damián Suárez por enzarzarse en una pelea con un miembro del equipo adversario, teniendo que ser sujetado y separado por miembros del cuerpo nacional de Policía, y a Etxeita "por sujetar al asistente nº1 del brazo cuando éste se dirigía a identificar a un jugador del Getafe, no lográndolo por la acción de dicho jugador".



De esta forma, el Comité de Competición impone tres partidos a Barbosa por conducta contraria al buen orden deportivo (artículo 122 y 12); otros tres a Etxeita por actitudes de desconsideración o menosprecio hacia uno de los árbitros asistentes (artículo 117 y 12), dos al uruguayo Damián Suárez por conducta contraria al buen orden deportivo (artículo 122 y 12); y uno a Nyom e Iborra por conducta contraria al buen orden deportivo (artículo 122).



Así mismo, ha impuesto un partido de suspensión a Ansu Fati, delantero del Barcelona, y a Pol Lozano, del Espanyol, que fueron expulsados en el derbi disputado en el Camp Nou, por producirse de manera violenta con otro fubsolista según el artículo 123.1, y por acumulación de amonesaciones al getafense Angel Rodríguez y al villarrealense Gerard Moreno.