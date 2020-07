Bóveda admite que la permanencia sería "un desahogo tremendo"

El lateral del Deportivo Eneko Bóveda ha reconocido que sellar la permanencia supondría un "desahogo tremendo" para el equipo coruñés, colista al final de la primera vuelta, si bien precisó que no se le "ocurriría" celebrarlo fuera del vestuario porque los blanquiazules partían con un objetivo más ambicioso, el de luchar por el ascenso a Primera División.

"No se me ocurriría ir con el pecho de fuera por A Coruña por conseguir la salvación en Segunda con el Dépor, pero dentro del vestuario sería un logro, un desahogo tremendo, porque realmente ha estado difícil en muchos momentos y sigue estando difícil. Y seguro que muchos habían perdido la fe. En privado y con la boca pequeña, lo celebraríamos muchísimo", aseguró.

El domingo, el Deportivo intentará superar la barrera de los 50 puntos con una victoria ante el Extremadura. "Cuando juegas algo importante, te puede servir para hacer esfuerzos extra o te puede influir como una mochila pesada con la que cargas y te deja paralizado. Respetamos al Extremadura como a cualquier rival", señaló.

El jugador indicó que "en puntos, el objetivo está cerca, pero también el final de temporada lo está" y dijo que "ahí reside la dificultad y el respeto que hay que tener a un objetivo que se había complicado mucho y ahora después de cada partido parece que está lejos o cerca".

El lateral explicó que el Deportivo intentará "sacar una victoria cuanto antes" para sellar, al menos de manera provisional, la permanencia.

"Es el objetivo que tenemos, sin mirar calendarios ni hacer quinielas. Hay que estar ocupados en lo que podamos influir y preparar el partido como el más importante del año", advirtió.

Bóveda repasó la primera derrota del Deportivo desde que se reanudó la temporada tras el parón por la COVID-19, el pasado miércoles ante el Málaga (1-0), en La Rosaleda.

"En un momento en el que las sensaciones individuales y colectivas eran buenas y que el equipo respondía entraran unos u otros, fastidia o entristece que en un momento en el que era importante dar ese buen nivel o confirmarlo, no lo hiciéramos", afirmó.

"El videoarbitraje no ha sido una aportación muy grande, de momento"

También ha opinado que el sistema de videoarbitraje VAR no ha supuesto "una aportación muy grande" al fútbol, "al menos de momento", y ha afirmado que como "hay más gente que falla, invita más a la protesta", al tiempo que se quejó de los cambios de criterio e interpretaciones arbitrales.

"No es una novedad que se pase más tiempo hablando de arbitrajes que de fútbol. Era así sin VAR y lo es con VAR. El hecho de que haya VAR me da la sensación de que da más fuerzas a todos aquellos que quieren protestar, porque hay más gente que falla. Invita más a la protesta. Viendo un poco lo que está siendo, el VAR no creo que haya sido una aportación muy grande al fútbol, al menos de momento", dijo.

"A veces da la sensación de que para los árbitros resulta incómodo. Porque dependes de una realización, de la calidad de la toma, y de otra persona. Yo pienso que todos asumimos que con el VAR bajaría el número de desaciertos, se falla menos, pero al mismo tiempo hace que cada fallo influya más en el resultado. Es un poco como que se pierde la aleatoriedad", opinó.

El Deportivo criticó esta semana que se le diera validez al gol que desequilibró el partido con el Málaga (1-0) al entender que la acción del gol comenzó con una mano de Luis Muñoz.

"A alguno le parecerá mano voluntaria, involuntaria, trascendente, lo que pasa es que al principio de temporada nos dicen que hay mano, aunque sea un roce, de un atacante, y automáticamente se dejan a un lado las interpretaciones y se pita mano, cosa que no pasa si es en defensa. Por eso la protesta fue tan vehemente, tan insistente. Porque era una situación donde insistíamos que no se trataba de interpretar", dijo.

En todo caso, dejó claro que los árbitros " quieren hacer todo lo mejor que pueden", igual que los futbolistas, y advirtió de que "ahora la tensión es máxima y un error puede suponer que un equipo o un club consiga sus objetivos o no, pero el juego es así".

Nolaskoain apura sus opciones de estar ante el Extremadura

Mientras, el centrocampista del Deportivo Peru Nolaskoain apura sus opciones de recuperarse de su esguince de tobillo a tiempo para el partido del domingo con el Extremadura tras haberse perdido los cinco últimos encuentros de la temporada por esa lesión que se produjo en el partido con el Rayo Vallecano el pasado 20 de junio.

Nolaskoain, que afronta la recta final de su recuperación, se ejercitó este viernes con normalidad con la mayor parte de los jugadores que no actuaron de inicio el pasado miércoles en Málaga, según ha informado el conjunto coruñés.

Con ese grupo también estuvieron Aketxe y Gaku Shibasaki, que formaron parte del once de Fernando Vázquez en La Rosaleda.

Además, Borja Valle, suplente en Málaga, y Salva Ruiz, que se perdió ese partido por una lesión muscular, tuvieron un entrenamiento específico, y Agbo Uche y Michele Somma continuaron con sus respectivos procesos de recuperación.