Calleja: "Ahora falta rematarlo"

l entrenador del Villarreal, Javier Calleja, afirmó en rueda de prensa, que le gusta mucho como juega la Real Sociedad, su rival este lunes en La Cerámica, por su iniciativa, su propuesta y su idea de juego, lo que le permite generar ocasiones y hacer correr al rival detrás de balón.



"Creo que tras el parón han sumado menos puntos de los que se merecen, pero me parecen uno de los mejores equipos de la Liga", agregó el técnico madrileño, quien respecto a su propio equipo indicó que le falta poco para conseguir el objetivo, pero que todavía no se ha logrado. "Falta la recta final y estamos centrados en conseguirlo", agregó.



El entrenador del Villarreal destacó la importancia de ser conscientes de que dependen de ellos mismos, aunque ante un rival que va a ser complicado, así como que la situación es consecuencia del trabajo completado a lo largo de toda la temporada. "Ahora falta rematarlo", añadió.



"Espero un partido muy bonito. Para nosotros y para ellos es importante el balón y el control del juego a través de la posesión, por lo que espero una gran disputa. Los dos equipos tenemos jugadores de mucha calidad y que se entienden bien con el balón, por lo que espero un partido como el del Getafe, para madurarlo y no tener prisa", indicó.



Destacó que en ambos equipos hay bajas de jugadores con una gran regularidad y destacó el caso del sancionado Gerard Moreno en su equipo, un futbolista "clave en el juego y en el sistema", así como los de Carlos Bacca, por lesión, y Vicente Iborra, también por sanción.



Sobre Paco Alcácer, que podría volver a jugar, indicó que ha completado un entrenamiento parcial y que en el mismo día del partido comprobarán su evolución. "Espero que esté, aunque será complicado que lo haga al cien por cien", concluyó.