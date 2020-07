El Deportivo no está muerto. Desde luego que estaba de parranda, pero aún puede regresar a tiempo de la siesta. Siempre que se levante, claro. Es la conclusión que deja el final de la antepenúltima jornada de Liga en Segunda. Los coruñeses mantienen su renta de dos puntos sobre el descenso a falta de otros seis en juego. Dos partidos que son dos auténticas finales para los herculinos. Hacer cuentas resulta imposible en una impredecible Segunda donde los resultados extraños de todos invitan a no confiarse, como el propio Dépor conoce. Y fiarlo todo a la última jornada, y eso también se conoce en Riazor, probablemente no sea buena idea.

Son días convulsos en el Deportivo. El pánico al descenso es evidente y Fernando Vidal ha empezado a moverse. Tras dirigirse a sus futbolistas en las últimas horas, el presidente blanquiazul dará una rueda de prensa este miércoles donde pedirá unidad a todos para lograr salvar las dos jornadas que quedan. Es evidente que el futuro deparará una profunda reflexión y que habrá muchos cambios en el Dépor. Pero ahora mismo, entienden desde el club, es imprescindible encontrar esa unidad. En ese sentido, el ex presidente Lendoiro también se manifestó con un comunicado reciente donde firmaba exactamente ese mismo punto: "Sólo una cosa necesaria, Dépor", decía el anterior mandatario.

En medio de los problemas se coló la indisciplina de Çolak, que el Deportivo intenta zanjar de la forma menos sonora posible. Esperarán las explicaciones del turco a su espantada e incluso buscarán la vía para apartarlo del camino y que no tenga ningún protagonismo en los decisivos duelos que restan. "No estamos para más circos", comentaban fuentes del Depor a nuestra redacción. "El que entorpezca, que se aparte", decían otras. "Lo mejor es que no vuelva a entrenar", insistía una tercera fuente. Lo cierto es que el enfado del vestuario y del club con el turco es notable, justo en el momento más delicado del año. La gestión de esta crisis es una patata caliente en el tejado de Vidal y de Fernando Vázquez.

Un pelotón de equipos por salvarse

Para lograr la salvación, el Depor tendrá que evitar las dos plazas que están en juego para perder la categoría . Lo hará con Lugo, Albacete, Numancia, Ponferradina, Málaga e incluso el Real Oviedo. Este es el calendario que le queda a cada uno de los principales rivales de los coruñeses. Dos jornadas de infarto por delante para salvar los muebles en una campaña para el olvido.

Dépor: Visita Miranda y acaba la Liga ante el Fuenlabrada

Con sus dos puntos de margen, y cerca de la orilla (48 en el casillero), los de Fernando Vázquez llegan tras dos derrotas más que justas en las dos últimas jornadas. En línea descendente, el equipo coruñés todavía tiene en su mano lograr el objetivo. El primero de los duelos será este viernes en Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos. Allí se enfrentará a un equipo ya salvado pero que tiene aún remotas opciones de jugar el play off de ascenso. A favor de los herculinos está que son un conjunto muy tocado físicamente al que se le está haciendo larga esta reanudación tras el parón.

La última jornada, el Deportivo recibe en Riazor al Fuenlabrada. Ahora mismo, los madrileños optan claramente a ser la revelación y a luchar por un sueño de una plaza en Primera de la mano de José Ramón Sandoval.

Albacete: Reciben al Zaragoza y visitan Cádiz.

Los manchegos son antepenúltimos con 46 puntos. Se miden a Zaragoza y Cádiz en las dos últimas jornadas del campeonato. EL primero de los duelos será en el Belmonte, ante un equipo maño en clara caída libre y con opciones incluso de quedarse apeado del play off. Los de Víctor Fernández se veían en Primera por la vía directa y atraviesan una pájara que les puede dejar sin opciones. La última jornada para el Alba será ante un Cádiz que ya no se juega nada y que es equipo de Primera matemáticamente. Para el Dépor, sería vital no llegar sin el objetivo cumplido a la última jornada, de la que históricamente no ha salido bien parado.

Lugo: Tenerife y Mirandés

El Lugo (46 puntos) parece llegar con mucha vida al final. El cambio de entrenador, con el fichaje del ex del Celta Juanfran, ha revitalizado a un equipo que tenía nulas opciones de salvarse. EL pasado fin de semana rescataron un punto en el último minuto ante el potente Girona. Ahora, con dos duelos por delante, y a pesar de tener que remontar dos puntos para lograr salvarse, el club lucense se ve con muchas fuerzas para la salvación. EL primer duelo será ante el Tenerife, y probablemente ese marque mucho sus opciones. Un triunfo ante los canarios colocaría muy cerca de lograr el premio a los vecinos. La última jornada será ante el Mirandés, que podría llegar ya sin objetivos a Lugo.

Numancia: Huesca y Tenerife

Para el Numancia (47 puntos) la segunda vuelta está convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Los castellanos estaban cómodamente asentados en la categoría hace un par de meses, pero su nefasta mala racha lo condena a sufrir. Viene de caer derrotado en trece partidos de los últimos veinte, dónde sólo logró cuatro victorias. En ese tiempo llegó a encadenar una serie de siete partidos seguidos perdidos. Ahora, levanta el vuelo con triunfos que lo mantienen vivo. Tiene un punto de margen sobre el descenso y este viernes juegan su partido más duro ante el Huesca, que se juega el ascenso directo. La última jornada, ante el Tenerife, podría ser más asequible en función de lo que se jueguen los canarios.

Ponferradina 48: Almería y Zaragoza

La Ponferradina se metió en un lío de los gordos. Recién ascendidos, los de Jon Pérez Bolo se vieron salvados en Riazor hace unas semanas. La remontada del Depor en el descuento dejó tocado al equipo berciano, que no volvió a sumar. Desde ese día, La Ponfe encadena cinco derrotas seguidas. Con 48 puntos, tan a la orilla como el Dépor, la sensación que transmiten es preocupante. Y para colmo, el calendario no invita al optimismo. El Almería, en línea ascendente, se juega subir a Primera de forma directa. El Zaragoza, si tiene alguna opción en la última jornada de ascenso, también se la jugará.

Málaga 49: Alcorcón y Almería

El caso del Málaga es más cómodo que sus rivales. Un punto más de colchón que Depor y Ponferradina ( 49) y con el average ganado con los blanquiazules, el equipo de la Costa del Sol tiene que puntuar como mínimo para no verse en líos. El Alcorcón, que sueña con el ascenso, y el Almería, que aspira a lo mismo, serán sus difíciles rivales. Una carambola dejaría al gigante Málaga en Segunda B.

Oviedo: casi salvado y calendario asequible

Con 50 puntos y tras vencer al Zaragoza en su casa con goleada incluida, los de la capital del Principado tienen remotas opciones de perder la categoría. El Real Oviedo tiene la opción de cerrar cualquier susto con un partido ante el descendido Rácing de Santander. Si fallase esa opción, aún le quedaría una última ante el Elche, en la que, en función del resto de los resultados, incluso podría salvarse con una derrota.