Gerard Moreno: "Necesitaba un año como este"

El delantero del Villarreal Gerard Moreno dijo este martes que necesitaba una temporada como la que acaba de finalizar en la que ha logrado su mejor registro goleador con 18 tantos en LaLiga Santander.



"Soy muy feliz de como he podido hacer esta temporada después de un año tan duro como el anterior, necesitaba sentirme bien, necesitaba una temporada así, y alcanzar un objetivo como es el de estar en Europa", dijo el atacante catalán durante el acto de entrega de la ‘Bota de Cerámica’.



"Son muchos momentos de felicidad. Este es uno de ellos. Marcar veinte goles en una temporada y estar en Europa es muy bonito. El momento de la selección es algo que era un sueño desde pequeño, pero sobre todo espero que la gente haya disfrutado, ya que todo esto es para ellos", añadió durante la entrega del premio.



Además, destacó que lo que ha podido hacer esta temporada es gracias a sus compañeros, al cuerpo técnico y a aquellos que no se ven por la pantalla, ya que esto es posible gracias a su trabajo y por ello quiero darles las gracias.



"Todos nos vamos felices por lo logrado, por estar en Europa el año que viene, y ojalá podamos disfrutarlo con la gente en la grada", señaló Gerard Moreno.



El futbolista quiso dedicar la 'Bota de Cerámica' a su mujer, sus hijas , mi mujer y sus padres y a toda la familia por apoyarle en los momentos difíciles. "Son los que te ayudan a salir de esas situaciones. A levantar la cabeza día a día. Y como sé que lo disfrutan, esto es por ellos, estoy muy feliz por ellos", agregó.



"La temporada ha sido satisfactoria, me quedo con toda la temporada en general. Ha sido un buen año". concluyó.