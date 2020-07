Salut comunica a la UEFA que Barcelona és una ciutat "segura i responsable"

El Govern de Catalunya no veu cap risc en la disputa del Barça-Nàpols al Camp Nou, el proper 8 d’agost. Segons ha avançat RAC1, la UEFA s’havia plantejat inicialment traslladar el duel de tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions fora de Barcelona degut al rebrot del coronavirus a la capital catalana, però a hores d’ara el màxim organisme del futbol europeu no compta amb cap document oficial que l’impedeixi mantenir el partit a l’estadi blaugrana. És més, el club barcelonista i la UEFA ja treballen en l’operativa de l’enfrontament. La UEFA segueix monitoritzant la situació i manté contacte amb les autoritats locals, però segons assegura a SER Catalunya, "el partit està agendat per disputar-se a Barcelona, com estava previst".

Segons ha pogut saber SER Catalunya, la UEFA es va posar en contacte amb el Barça per conèixer la situació del virus a la ciutat, una aproximació que el club va traslladar a Salut. El dia 29 de juliol, el Departament de Salut de la Generalitat va emetre un informe dirigit al Barça i a la mateixa UEFA. En aquest informe, signat pel secretari Josep Maria Argimon, s’hi recalca que Barcelona és “una ciutat segura i responsable” i que el partit no corre cap mena de perill.

“Considerem que l’esmentat partit previst pel 8 d’agost, que és un partit a porta tancada, pot ser disputat i que, en el moment de redactar aquesta carta, no hi ha cap preocupació de salut relacionada amb les persones implicades que ens faci valorar-ho d’una altra manera”, especifica aquest informe.

A més, el Departament de Salut xifra en 350 les persones que, per capacitat de l’estadi, podran entrar al Camp Nou el proper 8 d’agost. “No hi ha cap dubte que les nostres autoritats i serveis estan capacitats per complir amb totes les mesures i procediments exposats al UEFA Return to Play Protocol”, conclou la carta.

Aquí la carta completa:

Benvolguts/des

Considerant els darrers esdeveniments i les mesures efectives preses, els reafirmem que Barcelona, avui, és una destinació segura i responsable.

Des del Govern Català local i les autoritats sanitàries, d’acorda amb les recomanacions internacionals, hem implementat les mesures necessàries per contenir l’expansió del coronavirus i assegurar la seguretat de tothom que visqui o viatgi a Barcelona i Catalunya.

Com en d’altres parts d’Europa, tenir repunts ocasionals del Covid-19, però gràcies al nostre sistema complet de testos, som capaços d’identificar els casos i implementar les mesures de seguiment per controlar aquests repunts.

Amb les mesures dutes a terme el 17 de juliol, la situació es desenvolupa favorablement i en el moment de redactar aquesta carta, els nous casos estan descendint i la ràtio de reproducció del virus a Barcelona està tornant a 1, fet que implica que la situació és estable. Per tant, anticipem que la situació seguirà desenvolupant-se favorablement en els propers dies i setmanes, degut a les mesures dutes a terme.

Per tant, podem confirmar-vos que s’han fet totes les passes necessàries per contenir el virus i crear un entorn segur, a la vegada que aquest entorn i situació estan essent monitoritzats pel Govern Català i les autoritats sanitàries.

Davant això, nosaltres, el Govern Català i les seves autoritats sanitàries, considerem que l’esmentat partit previst pel 8 d’agost, que és un partit a porta tancada, pot ser disputat i que, en el moment de redactar aquesta carta, no hi ha cap preocupació de salut relacionada amb les persones implicades que ens faci valorar-ho d’una altra manera.

Per això, no hi ha cap dubte que les nostres autoritats i serveis estan capacitats per complir amb totes les mesures i procediments exposats al UEFA Return to Play Protocol i considerem que, pel què fa el nombre de persones de l’staff, un total de 350 persones és un número segur de gent tenint en compte la capacitat de l’estadi.

Resto a la vostra disposició per proporcionar més explicacions o aclariments sobre qualsevol consulta o preocupació que pugueu tenir sobre aquest tema.

Novament, repetim que apostem plenament per la seguretat i la salut públiques a Barcelona.

Josep Maria Argimon

Secretari de Salut Pública