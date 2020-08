"No se me ha pasado por la cabeza la posibilidad de que este sea mi último partido como entrenador del Barça"

Avui al ‘Què T’hi Jugues!’ hem analitzat la roda de premsa prèvia al partit del Barça contra el Nàpols de demà a les 21.00h al Camp Nou i que han fet el jugador, sancionat per a aquest partit, Sergio Busquets i l’entrenador Quique Setién. En primer lloc, Sergio Busquets ha respost als mitjans sobre les 11.45h i ha sigut preguntat en primer lloc pel partit tan transcendental com és el de demà, al que el migcampista ha contestat dient que són conscients de la dificultat del partit: "Antes de ir a Portugal tenemos que enfrentarnos a un equipo que tiene un grandísimo entrenador y jugadores de primerísimo nivel".

Tot i això, el partit de demà no s’ha emportat tot el protagonisme i Busquets també ha sigut preguntat per les qüestions que més afecten a dia d’avui a can Barça. Sobre la continuïtat de Setién, que ha sigut una qüestió feta per Adrià Albets, el jugador ha volgut tirar pilotes fora i donar tota la responsabilitat al club però si que ha argumentat que "Que siga Setién será una buena señal para todos". A part, l’altre tema destacat ha sigut el d'Arthur Melo, al que Busquets ha sigut més sincer i ha dit que "Nos sorprendió a todos que Arthur no volviera de Brasil, por el bien de todos espero que se solucione pronto para centrarnos solamente en temas deportivos".

A continuació, ha arribat el torn de Quique Setién, qui ha contestat més o menys a les mateixes qüestions però amb unes declaracions més reveladores. En primer lloc, respecte al partit, ha dit que "Ya está decidida la alineación de mañana" i no ha descartat ni a Riqui Puig ni a Ansu Fati per que entrin en aquest onze inicial. A part, també ha dit que la clau serà tenir la pilota, ja que “hay que ser protagonistas en el partido porque ellos tienen jugadores que con la pelota pueden hacer mucho daño, además es de los equipos de la Serie A que más posesión tienen y saben jugar con el control de la posesión”. Respecte a com arriba el seu equip diu que han tingut suficient temps per a descansar i també per a preparar el partit però que Dembélé finalment no jugarà perquè no l’ha vist mentalment preparat i a nivell físic també haguessin hagut d'arriscar.

Després, respecte a la pregunta sobre si perilla la seva continuïtat com a entrenador del Barça si demà l’equip perd, se l’ha vist força despreocupat, ja que ha dit que "No se me ha pasado por la cabeza la posibilidad de que este sea mi último partido como entrenador del Barça". I finalment, sobre Arthur Melo, ha dit que no ha parlat en ell des que se’n va anar a Brasil i que és una cosa que “trasciende a mi labor y lo tiene que solucionar con el club”.