Inés Rey califica la situación de "preocupante"

La alcaldesa de A Coruña reconoce que la situación es "preocupante".

La edil socialista Inés Rey admite que las nuevas medidas de restricción dictadas por la Xunta en A Coruña son "duras y drásticas" pero asume que la situación las requiere para salir "cuanto antes" de esta curva ascendente que vivimos en el área sanitaria de A Coruña.

El Concello coruñés, no obstante, no se plantea medidas a mayores de las decretadas por la Consellería de Sanidade y confía en que sean suficientemente efectivas para frenar la expansión del coronavirus en la comarca . La alcaldesa, por tanto, no estudia por ahora la implantación restricciones concretas en la ciudad, como el cierre de las instalaciones municipales, como pasó durante el estado de alarma.

Cree que la población coruñesa, en líneas generales, está concienciada a la hora de cumplir las normas, aunque "es imposible", dice, que haya excepciones. Aún así es optimista ya que "ahora estamos más preparados que antes". Sí admite que las nuevas medidas restrictivas son otro duro golpe para la economía local. Rey ha estado en la entrevista de fin de semana de Radio Coruña Cadena Ser.