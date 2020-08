La FSE apuesta por apartar definitivamente el turismo de excesos en Ibiza

La Federación Socialista de ibiza apuesta por una recuperación económica en la que no tenga cabida el turismo de excesos en la isla.

El secretario general de la FSE, Josep Marí Ribas, ha aprovechado la celebración del 8 de agosto para valorar la situación actual tras la crisis del coronavirus. Confía en que "vamos avanzando día a día en el camino de la recuperació y desde el PSOE queremos que la recuperación sea justa y no excluya a nadie".

Asegura que el pacto de reconstrucción de Europa o el acuerdo entre el Gobierno de España y la FEMP para liberar los remanentes de las entidades locales "tendrán una repercusión positiva muy directa en nuestra isla, en forma de proyectos de inversiones públicas y el consiguiente impulso a la reactivación económica y generación de puestos de trabajo ".

Por todo ello insta al Consell Insular y todos los ayuntamientos de la isla a sumarse al acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP para desbloquear los superávit". Según afirma, "renunciar a la posibilidad de disponer de estos recursos económicos, como dejan entrever los partidos de la derecha, tendría únicamente fines partidistas de ataque al gobierno del PSOE" y "condenaría nuestra isla a mantener el bloqueo sobre los recursos públicos que hemos acumulado las entidades locales justo cuando más los necesitan, cuando urge un impulso de inversión pública en favor de la recuperación".

Marí Ribas considera que "en el momento actual también debemos valorar con mucho detenimiento qué Ibiza queremos para los próximos años. Con qué modelo turístico, territorial y social queremos salir de la crisis ". Se ha comprometido a "trabajar en favor de una Ibiza más sostenible, en la que los proyectos medioambientales cojan todo el protagonismo" y en "un modelo económico que se aparte definitivamente del turismo de excesos, que este año con la pandemia ya se ha visto claramente que no aportaba cosas positivas. Apostaremos claramente y definitivamente por un perfil de visitante respetuoso con nuestra isla".

El secretario general ha recordado que "este verano trabajamos bajo mínimos, con muchos trabajadores, autónomos y empresas que no han podido recuperar la actividad" y que "la prioridad de los gobiernos Socialistas, tanto el de España como el de la Comunidad Autónoma, no es otro que el de dotar de recursos y dar protección de las personas que no han podido volver a la actividad ".

El secretario general de la FSE ha recordado que "el virus todavía está presente" y que "es responsabilidad del conjunto de la sociedad mantener las medidas de seguridad". Marí Ribas ha insistido en que "sin una conciencia clara de la ciudadanía, el virus puede volver a hacer mucho daño", por lo que "no debemos bajar la guardia en ningún momento, por mucho que la evolución en Ibiza haya sido más positiva que en otros territorios ".